莫斯科恐襲增至152傷　目擊者：兇徒大叫「企定！」觀眾身後開槍

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。



俄衛網24日引述俄羅斯緊急情況部莫斯科州總局消息，克洛庫斯市政廳恐怖襲擊造成152人受傷，其中包括5名兒童。

俄安全總局公共關係中心消息，由於情報部門和執法人員的行動，共有11人被逮捕，其中包括4名直接參與恐怖襲擊的恐怖分子。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。圖為俄羅斯聖彼得堡一個臨時建立的悼念場所，一名女子情緒激動需由同行男子安慰。（Reuters）

22日身在襲擊現場的目擊者講述這場悲劇的細節。她向俄羅斯衛星通訊社表示，恐怖分子殺了所有人，不由分說，不加分別，只是邊走邊殺，就像玩耍一樣。

另有倖存者說，在人們從音樂廳跑出來時，恐怖分子從他們背後開槍，他們還講述那些躲開犯罪分子由於一個出口的門被鎖而無法即時從大樓跑出去。

和朋友們一起來欣賞演唱會的伊琳娜說：「我們坐在大廳中，位置是樓座，音樂會已經開始了，我們聽到了噼啪聲，最初是在遠處，後來愈來愈近。人們直接跑到舞台上，我們摔倒在兩排座位之間，捂住了頭。一名男子大聲喊起來，讓我們朝出口方向移動。人群跑起來了。」

他們在大廳裏喊道：『趴下！趴下！』 休息廳那裏傳來了『站住！』 的叫喊聲，並且朝（人們）後背開了槍，朝（人們）後背開了槍。 目擊者伊琳娜

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。圖為22日晚上受襲後爆炸起火的克洛庫斯市政廳。（Reuters）

另一方面，ISIS發布槍手「第一視角」影片，片中可見多名槍手走入市政廳，進入音樂廳內開槍射擊。當時已有多人倒地，有人中彈躺在血泊中。此外片中可見音樂廳遠處起火，場面恐怖。

其中一名疑犯對一名同黨做出手勢，另一名持槍的人以音樂廳大門作掩護，近距離向裏面的人瘋狂開槍。

期間一名槍手更翻動一名中彈男子的身體，那人已奄奄一息。

畫面中可見地上有多具屍體及血迹，遠處則有大火燃燒；一名槍手甚至使用利器反覆劃過一名已中槍倒地男子的喉嚨，當場鮮血四濺。

影片內容過於殘忍，它在社交媒體流傳的版本已經刪剪。