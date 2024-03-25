莫斯科恐襲137死　俄方矢言狙擊幕後黑手　英國促勿藉詞加大攻烏

俄羅斯克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）3月22日發生恐怖襲擊，官方24日公布已造成137人死亡、超過180人受傷，11人被捕。俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）同日表示，俄羅斯將狙擊幕後黑手，無論他們來自何方。



英國《電訊報》（The Telegraph）則引述英國官員警告，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不要以恐襲作為借口，以加大攻擊烏克蘭。



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梅德韋傑夫表示，俄羅斯將為所有死傷報仇，策劃這次襲擊的人應被追捕及殺死，參與襲擊的人不論其原籍國和地位，都是俄方的目標。

死者包括3名兒童 死亡人數或再增加

俄羅斯當局24日公布，事件造成137人死亡，年齡最大70多歲，死者中包括3名兒童，另180多人受傷。傷者中至少60人嚴重，當局指可能會有更多人死亡。截至目前，已有62名死者獲確認身份。有消息還說，現場發現襲擊者使用的武器彈藥，包括500多枚子彈、28個彈匣和2支步槍等，未發現人體炸彈或布雷痕跡。

俄羅斯同日全國下半旗為悲劇致哀，大批民眾到音樂廳附近的臨時紀念碑前獻花。總統普京到莫斯科近郊一座教堂悼念死難者。俄羅斯衛生部表示，數百人在莫斯科排隊捐血。

對俄羅斯指控烏克蘭涉及攻擊，英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）接受天空新聞（SkyNews）訪問時也稱，對俄羅斯對所有事情的說法都沒有信心，認為俄國正在製造宣傳煙幕彈，以支持對烏克蘭的邪惡入侵。 但他強調，英國須加倍關注ISIS的威脅，必須保持警惕。