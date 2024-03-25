菲律賓防長：中國應將海洋主權爭議交由國際仲裁

菲律賓國防部長挑戰中國將中方在南中國海的主權訴求提交國際仲裁。菲外交部召見中國大使館臨時代辦。



路透社報道，中菲兩國近日在有爭議的南中國海水域再次發生緊張對峙後，菲防長德奧多洛（Gilberto Teodoro）星期一（3月25日）對記者說：「如果中國不怕向世界表明自己的主張，那麼我們為甚麼不根據國際法進行仲裁呢？」

中國海警星期六（23日）指控菲律賓船隻闖入有主權爭議的仁愛礁（菲稱阿雲津礁），對其採取管制措施。中國國防部星期天（24日）要求菲方停止可能導致衝突和局勢升級的「挑釁行動」和言論。

菲律賓則稱，其運補船遭中國海警船反向攔截、發射高壓水炮，雙方險些相撞，菲方船隻嚴重受損、人員受傷。

菲律賓2024年3月5日表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞。（X@jaytaryela）

菲律賓國家安全顧問星期一就此事召集高級安全官員開會，準備向總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）提出有關爭端解決之道的建議。

菲外交部星期一上午宣布，已就中國海岸警衛隊周末的攻擊性行為召見中國大使館臨時代辦。外交部稱，馬尼拉強烈抗議中國海岸警衛隊和中國海事民兵對菲律賓在仁愛礁進行輪換和補給任務，採取的攻擊性行動。

中國聲稱幾乎整個南海都是本國領土，包括菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁。

海牙常設仲裁庭特別法庭2016年裁定，中國對南海的主權聲索在國際法上沒有依據。不過，中國政府仍在南海部署了數百艘海岸警衛隊船隻並展開巡邏。

菲防長德奧多洛說：「是他們（中方）進入了我們的領土。」

他表明：「沒有國家相信（中方的主張），他們認為這是他們（中方）使用武力、恐嚇並讓菲律賓屈從他們野心的手段。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

