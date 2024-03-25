聯合國安理會通過加沙停火決議　自以巴新衝突以來首明確要求停火

在美國投棄權票下，聯合國安理會3月25日通過要求立即在加沙（Gaza）實現停火的決議。這是自2023年10月7日以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）爆發新一輪大規模衝突以來，首次在安理會決議中明確要求停火。



這份決議由安理會非常任理事國提交，內容為「要求各方在齋戒月立即停火，從而實現永久可持續停火，要求立即無條件釋放所有人質，要求擴大人道主義援助，加強對平民的保護，消除大規模提供人道主義援助的所有障礙。」

圖為2024年2月18日內塔尼亞胡在美國主要猶太人組織主席會議上致辭（reuters）。

以色列傳媒25日報道，根據總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，假若美國未有行駛否決權令決議不通過，原定赴華盛頓的以色列代表團將取消訪美。

在決議獲通過後，內塔尼亞胡公布代表團取消訪美。

以色列原定派出國家安全顧問與戰略事務部長前往美國首都華盛頓特區，以聽取美國關於擴大對加沙人道主義援助及替代地面進軍加沙南部拉法（Rafah）的方案。

沙利文將晤以色列防長

美國白宮25日較早前則表示，美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）25日會與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）見面，以討論人質談判、人道主義援助和保護拉法平民。