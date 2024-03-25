以色列防長赴美　聚焦維持軍事優勢

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）啟程訪美，他此行的重點將是討論如何保持以色列在中東的軍事優勢。



法媒報道，加蘭特星期天（3月24日）啟程赴美，並將在華盛頓會見美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和其他美國高級官員。這是以巴衝突爆發5個多月以來，加蘭特首次訪問華府。

加蘭特此訪的重點是保持以色列在中東的軍事優勢。他在啟程前的一份聲明中說，「在訪問期間，我將重點關注保持以色列的軍事優勢，以及如何實現我們的共同目標：戰勝哈馬斯，讓人質回家。」

他說，有關軍事能力方面的討論將包括以色列「獲得平台和彈藥的能力」，但沒有詳細說明。

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在德國美軍拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）出席記者會。（Reuters）

以色列是美國對外軍事援助的最大接受國。長期以來，美國政府一直認為以色列需要這些援助來維持其在該地區的軍事優勢。不過，以巴衝突持續將近6個月以來，以色列在加沙造成的平民傷亡導致美以的盟友關係變得緊張。

根據以色列官方數據統計，哈馬斯10月7日對以色列的襲擊造成約1,160人死亡，其中大部份是平民。

以色列隨後展開報復性軍事行動，並持續轟炸哈馬斯控制的加沙地帶。據加沙衛生部稱，以色列的軍事行動已造成至少32,226人死亡，其中大部份是婦女和兒童。

本文獲《聯合早報》授權轉載

