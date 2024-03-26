內塔尼亞胡斥美國放棄安理會一貫立場　美官員：拜登未擬致電溝通

美國與以色列的緊張關係升級，聯合國安理會3月25日在美國投棄權票下，通過要求立即在加沙（Gaza）實現停火的決議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨即取消代表團訪美，發聲明批評美國放棄在安理會的一貫立場。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國政策未有改變，對代表團會談取消「非常失望」，但並不意味著雙方再無對話能力。



另外，路透社引述美國官員消息，美國對以色列取消派團赴美感到困惑，認為對方反應過度，以色列國內政治局勢緊張或是原因之一。他又稱，美國總統拜登（Joe Biden）沒有計劃就此事致電內塔尼亞胡，對方在公布取消代表團之前也未通知拜登。



2024年3月25日，聯合國安理會就呼籲加沙（Gaza）即時停火的決議案表決，美國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）身旁的英國及阿爾及利亞投票支持。（Reuters）

美國Axios報道，內塔尼亞胡在聯合國安理會表決前表示，決議案未以釋放人質作為停火的前提，如果美國不使用否決權，他將取消派代表團到華府溝通拉法（Rafah）行動的會議。但美國駐聯合國代表最終投下棄權票。

內塔尼亞胡隨後發聲明批評，美國的決定損害以色列在戰事上，以及爭取釋放人質的努力，為哈馬斯帶來希望，即基於國際壓力能讓他們毋須釋放人質便換得停火。

2024年3月24日，以色列和哈馬斯的衝突持續，加沙南部拉法（Rafah）多處已淪為廢墟。（Reuters）

美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國的政策未有改變，一直贊成以釋放人質作為停火條件。美方對內塔尼亞胡取消派代表團失望，認為此做法並不理想，重申美國不支持對拉法發動地面攻勢。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列取消代表團赴美「令人驚訝和不幸」，但重申全面入侵拉法將是一個錯誤。