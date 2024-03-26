俄羅斯大使無視波蘭外交部召見　稱因無證據顯示俄導彈侵犯領空

波蘭發言人3月25日說，儘管波蘭就俄羅斯巡航導彈飛入領空一事召見俄羅斯大使，但大使並未出現在外交部。



路透社報道，波蘭外交部發言人朗斯基（Pawel Wronski）說：「俄羅斯大使今天沒有來到外交部，對3月24日俄羅斯巡航導彈侵犯波蘭領空事件進行解釋。」

他說：「我們想知道這位大使是否執行了俄羅斯外交部的指示，以及他是否能夠在華沙正確代表俄羅斯的利益。」

朗斯基總結說：「波蘭外交部要求對侵犯波蘭領空做出解釋的外交照會，將以另一種方式轉交給俄羅斯外交部。」

俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreev）對俄新社表示，他沒有前往外交部，因為波蘭方面沒有提供任何侵犯領空的證據。他說，仍在等待華沙指控俄羅斯巡航導彈去年12月29日飛入波蘭領空的證據。

波蘭軍方說，其軍用雷達系統記錄到俄羅斯導彈星期日（3月24日）進入領空39秒，侵入領土兩公里，然後落入烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

