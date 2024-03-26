涉新西蘭國會遭黑客入侵？　中國大使館：堅決拒絕毫無根據指控

新西蘭政府聲明稱中國政府透過惡意網絡活動從新西蘭國會實體取得資訊後，中國駐新西蘭大使館3月26日表示，中方堅決拒絕該毫無根據、不負責任的指控，已就此向新方有關部門提出嚴正交涉，表明了強烈不滿和堅決反對。



路透社26日報道，新西蘭政府稱，其情報機構揭露，中國政府涉嫌參與2021年對新西蘭國會的黑客攻擊，26日已向中方提出關切。新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）26日說：「這種外國干涉是不可接受的，我們已敦促中國，今後不要進行此類活動。」

圖為2024年3月18日，新西蘭惠靈頓議會，中國外長王毅和新西蘭外長彼得斯握手。（Getty）

中國駐新西蘭大使館之後說，網絡安全是全球性挑戰，中國是網絡攻擊的主要受害者之一，一貫堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，主張各國通過對話與合作共同應對，同時，網絡攻擊溯源問題高度複雜敏感，在調查和定性網絡事件時，應有充分客觀證據，而不是在沒有事實依據的情況下污衊抹黑他國，更不應將網絡安全問題政治化、武器化。

使館指，不干涉他國內政是中國外交政策的根本原則，己所不欲，勿施於人，中方過去從未，未來也絕不會干涉包括新方在內的其他國家內政，指責中方干涉新內政完全是找錯了對象，中方希望新方能切實踐行長期以來引以為傲的獨立外交政策，獨立作出最符合自身利益的判斷和決定，而非盲從他人，人雲亦雲，從而損害自身的信譽和利益。

中方還表示，中新關係的本質是互利合作，基礎是互尊互信，未來則取決於雙方共同努力，2024年是中新全面戰略夥伴關係建立10周年，中方願在相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民的基礎上不斷加深拓展兩國關係，希望新方與我們相向而行，通過建設性對話溝通，而非「麥克風外交」，妥處彼此間分歧，不斷推動雙邊關係健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。