日本小林製藥紅麴召回範圍擴大　這些品牌回收味噌豆腐糕

【小林製藥/小林製藥紅麴/小林製藥紅麴保健品/紅麴/腎病/洗腎】日本小林製藥含紅麴（紅曲）成分保健品爆出有食安問題後，多間公司召回以紅麹用作原料的食物，包括日本酒、點心、麵包和醬料等。



共同社26日獲悉，商家對使用小林製藥紅麴為原料的食品和調味料進行自主召回的行動，在日本全國範圍內正不斷擴大。

報道指，小林製藥向包括食品廠商在內52間公司供應原料，而其中一部份為批發商，因此實際使用的企業數可能更多，包括著色和調味等在內，紅麴的用途多樣，影響擴大至廣泛產品。

京都市上京區本田味噌本店公司宣布對包括紅麹味噌在內4種商品實施自主召回，沖繩縣浦添市海洋食品公司也宣布召回豆腐糕。

小林製藥社長3月22日公開道歉，並指企業已主動回收相關產品：（按圖了解）

小林製藥22日宣布，服用公司含紅麴保健品的人被確認患上腎臟疾病。日本共同網26日引述日本小林製藥公司稱，有關被指疑似導致用家患病的、含有紅麴成分保健品，1名可能持續服用紅麴膽固醇HELP（紅麹コレステヘルプ）3年左右的人因腎臟疾病死亡。

報道指，小林製藥未公布死者的居住地、性別和年齡，死者2021年4月至2024年2月網購小林製藥生產的保健品「紅麴膽固醇顆粒」，服用該產品被懷疑與死亡存在因果關係，現已展開調查。

日本酒類製造商「寶酒造」已主動回收含紅麴的約9.6萬瓶日本酒，福岡「ZEROPLUS」公司也宣布，因為全面回收旗下產品「濃厚芝士仙貝」。