紅麴｜日本小林製藥爆食安風暴　問題原料用於日本酒仙貝豆菓子

【小林製藥/小林製藥紅麴/小林製藥紅麴保健品/紅麴/腎病/洗腎】總部位於大阪的日本「小林製藥」販售的紅麴原料發生食安風暴，日本至今已有76名男女在服用小林製藥的紅麴保健食品後腎臟等部位出現症狀而住院。



而同樣的原料也被用在其他食品，有兩成是自用、80%售往其他公司，買家包括日本國內及海外的飲料、食品製造商、原料商等52家企業。

日媒報道，生產日本酒、仙貝、豆菓子的日本企業已經開始自主回收商品並進行銷毀。

日本《共同社》最新消息，截至25日，至少有26名男女在服用小林製藥的紅麴機能性食品後身體不適，出現腎臟病症症狀等，住進醫院治療。（編按：日本小林製藥26日表示，根據最新收到的消息，再多約50人在服用公司含紅麴（紅曲）成份的保健品後住院。）

《MBS NEWS》報道，小林製藥認為食品內可能含有原先未預期的成分，因此主動回收3種商品。

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小林製藥指出，該公司生產的紅麴約有2成是使用於自家的產品，其餘8成則售往其他公司，包括日本國內及台灣的飲料商、食品廠商、原料廠商等。

小林製藥從2016年就開始販售這類紅麴原料，由於有造成健康危害的疑慮，小林製藥表示，目前已經通知各家廠商停用該原料。

報道指出，日本酒類製造商「寶酒造」已經主動回收使用了該紅麴的約9.6萬瓶日本酒，而總部位於福岡的「ZEROPLUS」公司也在22日宣布，因為旗下產品「濃厚芝士仙貝」也使用了該種紅麴原料，因此決定自主全面回收。

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此外，名古屋的豆菓子専門店「豆匠 豆福」，以及食品製造商「紀文」也有魷魚產品受影響。

紀文宣布將回收產品，若有消費者手中持有涉及該紅麴的商品，可以送還到各個通路，日後將進行退款。

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