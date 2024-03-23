小林製藥回收3款紅麴保健品　13人疑服用後患腎病　社長鞠躬道歉

日本傳出有多人疑似因食用小林製藥旗下紅麴保健品導致腎臟出現健康問題，業者宣佈自主回收3項相關產品，同時呼籲已購買的消費者停止食用。截至目前為止，已有13人通報在食用後身體不適，其中6人住院，甚至有2人一度需要洗腎。



根據日本放送協會報道，總部位於大阪的日本小林製藥表示，於1月接獲報告指出，有民眾在食用旗下紅麴保健品後，出現腎臟疾病。被指出疑似有問題的紅麴保健品自2021年開始販售，截至今年2月已賣出106萬袋。

小林製藥社長早前公開道歉，並指企業已主動回收相關產品：（按圖了解）

報告指出，有至少13人因為食用小林製藥的紅麴保健品出現腎臟疾病，其中6人必須住院治療，甚至有2人一度需要洗腎。小林製藥表示，經過分析調查，在紅麴保健品驗出不明成分。儘管目前暫時無法確定是否就是該成分導致腎臟疾病，也未確定具體原因，但為了避免影響擴大，小林製藥宣布自主回收紅麴錠等3項紅麴類保健食品。

出現腎臟問題的13名消費者皆出現倦怠、腫脹或尿液顏色變濃等症狀，小林製藥雖然沒有說明患者病名，但是解釋為腎臟機能低下。而住院的6人中有5人已經順利出院。

小林製藥表示，目前仍在調查紅麴保健品與腎臟疾病之間的關聯，雖然檢驗報告中驗出不明成分，但是並未驗出在紅麴培養的過程可能會出現的毒素「橘黴素」。

對此，小林製藥於3月22日下午6時召開記者會宣佈自主回收，社長小林章浩也針對此事鞠躬道歉，並強調將會繼續深入調查。

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