巴黎奧運舉行在即　無家可歸者遭市政府「洗太平地」惹爭議

法國農村和小鎮的市長們對移民被從首都轉移到他們的社區感到越來越憤怒，他們認為這與巴黎奧運會前的人員清理工作有關。



法媒報道，法國中部奧爾良市（Orleans）市長格魯阿爾（Serge Grouard）星期一（3月25日）抱怨，在他事先不知情的情況下，多達500名無家可歸的移民來到了小鎮。

他對記者說：「事實證明，每三個星期就會有一輛客車從巴黎抵達奧爾良，車上載有35人至50人。」他補充說，這是為了在奧運會之前「清理首都」。

巴黎長期以來一直吸引着尋求庇護者和移民，短期住宿的需求遠遠超過供應，因此一些人會暫住在橋下或無人居住的土地上。

巴黎奧組委公布本屆奧運會和殘奧會的獎牌實物，獎牌中間鑲嵌一塊取自埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）建造材料。（Reuters）

居住者有機會申請庇護，政府的政策是將其中許多人從巴黎轉移到法國其他地方的設施中。

斯特拉斯堡市（Strasbourg）副市長瓦里埃拉斯（Floriane Varieras）也抱怨稱，法國政府沒有就在該市建立收容移民的設施向當地政府諮詢，便自行開工，其中存在許多不透明因素。

今年1月，法國西南部小鎮拉沃爾市（Lavaur）市長卡拉揚（Bernard Carayon）發表公開信，譴責在全國範圍內轉移移民的政策「不負責任」和「危險」。

「在奧運會開幕前六個月，巴黎變得更加『體面』和更可控，這是不可接受的。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在2022年9月的一次演講中支持將尋求庇護者和難民驅散到全國各地的想法。他認為，長期以來將移民集中在大城市低收入地區的政策「荒謬」，難民可以幫助法國農村和小鎮實現「人口轉型」。

但右翼和極右翼政客譴責這項政策，指責馬克龍將貧困、犯罪和伊斯蘭主義帶入傳統社區。

這些抱怨與過去在其他奧運會主辦城市聽到的相同。

當時的報道稱，2008年北京奧運會之前，中國政府清理了街上許多乞丐、小販和無家可歸者，其中許多人被送回家鄉。

2016年，在巴西里約熱內盧舉辦奧運會期間，無家可歸者被迫在半夜離開旅遊區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

