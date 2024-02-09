巴黎奧運殘奧會獎牌實物亮相　鑲嵌埃菲爾鐵塔建造材料

距離巴黎奧運會開幕還有不到6個月時間，巴黎奧組委2月8日公布本屆奧運會和殘奧會的獎牌實物，獎牌中間鑲嵌一塊取自埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）建造材料，成為此次設計最大亮點。2024年巴黎奧運創意總監Thierry Reboul表示， 這個設計將奧運與法國的象徵聯繫起來，並讓運動員有機會把巴黎帶回家。



巴黎奧組委主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet）稱，奧運獎牌是每位奧運選手的最高夢想，而埃菲爾鐵塔則是巴黎乃至法國整個國家的標誌，所以主辦方結合兩者，希望設計出歷史上獨一無二的獎牌。

合共5,084枚獎牌，由法國鑄幣廠巴黎造幣廠鑄造。獎牌中間的金屬材料來自鐵塔翻新過程中，被替換下來的橫樑或其他部份，在位置秘密的倉庫中存放多年。經去除表面油漆後，恢復成金屬本來顏色，然後切割成六邊形鑲嵌到獎牌正面。

奧運會和殘奧會的獎牌，採取了不同設計。奧運會的獎牌另一面，刻有希臘勝利女神像及舉辦過首屆現代奧運會的帕納辛奈科體育場（Panathenaic Stadium），兩側分別刻有雅典衛城及埃菲爾鐵塔。

殘奧會獎牌的另一面，則是一個從鐵塔正下方低角度仰視鐵塔的圖案，左右兩側分別以盲人用點字刻上「巴黎」和「2024」 ，向發明點字的法國人致敬。獎牌緞帶在顏色也做了區分，奧運獎牌使用藍色，殘奧獎牌則使用紅色。

巴黎奧運會將於2024年7月26日至8月11日舉行，殘奧會將於8月28日至9月8日舉行。