巴爾的摩塌橋｜是網攻還是以色列襲擊？　網上陰謀論滿天飛

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）大橋崩塌後，陰謀論者紛紛指這是一宗蓄意襲擊，儘管美國官員很快就排除這起事故涉及恐怖襲擊或他殺證據。



法媒報道，巴爾的摩弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）事故發生後，在幾個小時內，X和其他社媒平台就出現各種陰謀論，有人說恐怖分子是幕後黑手，也有人說是以色列做的。

其中傳播最廣的帖子，來自在X平台擁有900萬追隨者的網絡紅人泰特（Andrew Tate），他在X告訴粉絲，撞上大橋的貨櫃船「遭到網絡攻擊」。

出生於美國的這名英國人說：「它熄了燈，故意轉向大橋支架。在美國的外國特工攻擊基礎設施。沒有任何地方是安全的。」

巴爾的摩塌橋：衛星圖像顯示，掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船2024年3月26日撞向美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）的弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）。（Reuters）

美國極右翼網站InfoWars創始人Alex Jones轉發了這些貼文，他說「看來是蓄意行為」，還說「很可能是網絡攻擊。第三次世界大戰開始了」。

Alex Jones此前宣稱2012年桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）大規模槍擊事件是一場騙局，面對多宗誹謗訴訟。

巴爾的摩警察局長沃利（Richard Worley）說，沒有跡象表明大橋崩塌是恐襲。馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）也說，沒有證據表明這宗事故與恐怖活動有關。聯邦調查局（FBI）巴爾的摩辦事處也確認，無證據顯示大橋崩塌存在恐怖行為。

但官方的保證未能阻止充斥X平台的謠言，一些人把這宗不幸事件與聯合國安全理事會提出要求加沙地帶立即停火決議，美國對決議投棄權票聯繫起來。

一名X用戶說：「以色列是不是因為美國昨天沒動用否決權而攻擊美國？」 這條貼文吸引數千條留言互動。

另有一些人將大橋遭撞擊崩塌，歸咎於極端組織ISIS或企業多元化倡議，這些倡議已成為美國總統選舉前的敏感議題。許多陰謀論網頁則充斥「假旗行動」言論。假旗行動意指將責任嫁禍於另一方的行為。

3月26日凌晨1時30分，位於馬里蘭州巴爾的摩的弗朗西斯斯科特基大橋遭貨櫃船The Dali號撞擊後斷裂崩塌。The Dali號長289米，懸掛新加坡國旗，船主為Grace Ocean Pte Ltd，並由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集團管理。

Synergy Marine在集團網站上發文告說，事故原因尚待確定，船上有22名印度籍船員，包括兩名領海員。所有船員安然無恙，沒有人受傷，事故也沒有造成污染。

本文獲《聯合早報》授權轉載

