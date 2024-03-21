美國大選2024︱特朗普副手是誰？ 美媒：15人選對「他」認真
美國前總統特朗普（Donald Trump）已鎖定共和黨總統候選人提名，接下來，誰將成為其競選搭檔，備受關注。
據美國全國廣播公司（NBC）當地時間3月20日報道，6名知情人士透露，佛羅里達州共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）在特朗普的潛在副總統候選人名單上排名靠前。
除了魯比奧之外，這一名單上的人選約有15人，還包括紐約州共和黨籍眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）、美國前住房和城市發展部長卡森（Ben Carson）和南卡羅來納州共和黨籍參議員斯科特（Tim Scott）。特朗普的一名顧問說：「名單很長，而且現在還處於任何程序的早期階段。目前還沒有直接聯繫任何人，我預計在一段時間內都不會。」
不過，NBC的報道還是着重提到，特朗普對於現年52歲的魯比奧顯然是「認真的」，這暗示了這位前總統的優先事項，並也由此引發了一系列有趣而複雜的潛在情況。
報道稱，魯比奧年紀輕且上鏡，他在聯邦政府任職的時間比現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）還長，且在特朗普認為自己可以贏得拉丁裔選民的選票之際，魯比奧這個出生於邁阿密古巴工人階級移民家庭的孩子，可以同特朗普組成一個強大的競選組合，並成為共和黨歷史上首位獲得總統、副總統候選人提名的非白人。
佛羅里達州一位資深共和黨工作人員表示：「從特朗普的競選路徑來看，很明顯魯比奧正在發揮作用。這是有道理的，如果他們都來自佛羅里達州，他（魯比奧）幾乎會（為特朗普）檢查每一個盒子。」
然而，特朗普和魯比奧都來自佛羅里達州，這又產生了一個新的問題——美國憲法禁止選舉人投票選出的正副總統候選人來自同一州。
此前，長期居住於德克薩斯州的切尼（Dick Cheney）曾在2000年搬家至懷俄明州，以此繞開限制，並與同為德克薩斯州人的喬治布殊（George W. Bush）搭檔競選。目前，尚不清楚魯比奧是否會為了擔任副總統候選人而搬家。「我們都來自同一個州，所以這可能行不通。」魯比奧今年1月在面對霍士新聞網採訪時曾提出過這個問題，但並沒有完全排除搬家的可能性。
對此問題，無論是魯比奧的發言人，還是特朗普的發言人，都拒絕發表評論。
據報道，特朗普的競選團隊，計劃在未來幾個月對潛在副手人選進行「面試」，包括將評估魯比奧的籌款能力，他曾在2016年黨內競選中籌集了近5,000萬美元資金。而一旦魯比奧辭去目前的參議員職務，搬去另一個州與特朗普搭檔競選，這也將給已在黨內初選中敗給特朗普的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）「送上大禮」，因為他將獲得對這一空缺參議員席位的任命權。
NBC指出，雖然特朗普本人拒絕透露其副手候選人名單上的人選，但卻也透露了一些他的想法。當地時間3月19日，他在接受紐約WABC電台採訪時說：「萬一發生意外，選擇合適的人選非常重要。你希望有人能勝任這個角色，並且表現出色。」
特朗普補充稱，他認為其副手人選不會對他與拜登（Joe Biden）「二次對決」結果產生太大影響。「就選舉而言，從歷史上看，這一點幫助都沒有。」特朗普說：「我想，如果你選擇了一個糟糕透頂的人，可能是會造成傷害的。」
早在8年前，特朗普在共和黨內爭奪總統候選人提名時，就曾和魯比奧有過激烈交鋒，當時特朗普戲稱魯比奧為「小馬可」，而魯比奧則揶揄特朗普「手很小」。不過，隨着此後魯比奧支持特朗普入主白宮後的議程，並在今年1月艾奧瓦州黨團會議之前支持這位前總統，兩人之間的關係有所改善。
值得一提的是，由於近年來頻繁炒作反華議題，污衊攻擊中國涉疆、涉港政策，可謂是劣跡斑斑，魯比奧已在中方制裁名單之列。2020年7月13日，中方曾宣布，決定自即日起對美國「國會－行政部門中國委員會」以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯邦參議員魯比奧、克魯茲（Ted Cruz），聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）實施相應制裁。
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