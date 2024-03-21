美國大選2024︱特朗普副手是誰？　美媒：15人選對「他」認真

美國前總統特朗普（Donald Trump）已鎖定共和黨總統候選人提名，接下來，誰將成為其競選搭檔，備受關注。



據美國全國廣播公司（NBC）當地時間3月20日報道，6名知情人士透露，佛羅里達州共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）在特朗普的潛在副總統候選人名單上排名靠前。



除了魯比奧之外，這一名單上的人選約有15人，還包括紐約州共和黨籍眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）、美國前住房和城市發展部長卡森（Ben Carson）和南卡羅來納州共和黨籍參議員斯科特（Tim Scott）。特朗普的一名顧問說：「名單很長，而且現在還處於任何程序的早期階段。目前還沒有直接聯繫任何人，我預計在一段時間內都不會。」

不過，NBC的報道還是着重提到，特朗普對於現年52歲的魯比奧顯然是「認真的」，這暗示了這位前總統的優先事項，並也由此引發了一系列有趣而複雜的潛在情況。

報道稱，魯比奧年紀輕且上鏡，他在聯邦政府任職的時間比現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）還長，且在特朗普認為自己可以贏得拉丁裔選民的選票之際，魯比奧這個出生於邁阿密古巴工人階級移民家庭的孩子，可以同特朗普組成一個強大的競選組合，並成為共和黨歷史上首位獲得總統、副總統候選人提名的非白人。

圖為2024年3月9日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在美國喬治亞州羅馬論壇河中心舉行的競選集會上向支持者做出手勢。（Reuters）

佛羅里達州一位資深共和黨工作人員表示：「從特朗普的競選路徑來看，很明顯魯比奧正在發揮作用。這是有道理的，如果他們都來自佛羅里達州，他（魯比奧）幾乎會（為特朗普）檢查每一個盒子。」

然而，特朗普和魯比奧都來自佛羅里達州，這又產生了一個新的問題——美國憲法禁止選舉人投票選出的正副總統候選人來自同一州。

此前，長期居住於德克薩斯州的切尼（Dick Cheney）曾在2000年搬家至懷俄明州，以此繞開限制，並與同為德克薩斯州人的喬治布殊（George W. Bush）搭檔競選。目前，尚不清楚魯比奧是否會為了擔任副總統候選人而搬家。「我們都來自同一個州，所以這可能行不通。」魯比奧今年1月在面對霍士新聞網採訪時曾提出過這個問題，但並沒有完全排除搬家的可能性。

對此問題，無論是魯比奧的發言人，還是特朗普的發言人，都拒絕發表評論。

據報道，特朗普的競選團隊，計劃在未來幾個月對潛在副手人選進行「面試」，包括將評估魯比奧的籌款能力，他曾在2016年黨內競選中籌集了近5,000萬美元資金。而一旦魯比奧辭去目前的參議員職務，搬去另一個州與特朗普搭檔競選，這也將給已在黨內初選中敗給特朗普的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）「送上大禮」，因為他將獲得對這一空缺參議員席位的任命權。

NBC指出，雖然特朗普本人拒絕透露其副手候選人名單上的人選，但卻也透露了一些他的想法。當地時間3月19日，他在接受紐約WABC電台採訪時說：「萬一發生意外，選擇合適的人選非常重要。你希望有人能勝任這個角色，並且表現出色。」

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

特朗普補充稱，他認為其副手人選不會對他與拜登（Joe Biden）「二次對決」結果產生太大影響。「就選舉而言，從歷史上看，這一點幫助都沒有。」特朗普說：「我想，如果你選擇了一個糟糕透頂的人，可能是會造成傷害的。」

早在8年前，特朗普在共和黨內爭奪總統候選人提名時，就曾和魯比奧有過激烈交鋒，當時特朗普戲稱魯比奧為「小馬可」，而魯比奧則揶揄特朗普「手很小」。不過，隨着此後魯比奧支持特朗普入主白宮後的議程，並在今年1月艾奧瓦州黨團會議之前支持這位前總統，兩人之間的關係有所改善。

值得一提的是，由於近年來頻繁炒作反華議題，污衊攻擊中國涉疆、涉港政策，可謂是劣跡斑斑，魯比奧已在中方制裁名單之列。2020年7月13日，中方曾宣布，決定自即日起對美國「國會－行政部門中國委員會」以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯邦參議員魯比奧、克魯茲（Ted Cruz），聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）實施相應制裁。

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