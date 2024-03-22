美國大選｜特朗普概念股上市天降橫財　拜登能否保住唯一優勢？

特朗普（Donald Trump）2022年正式發布的社交媒體Truth Social背後母公司，預計將會透過同一家稱為「DWAC」（Digital World Acquisition Corporation）的SPAC（特殊目的收購公司）合併上市。DWAC的股東一如所料在3月22日通過合併案，合併後的公司將會以「DJT」這個特朗普全名簡稱作為公司代號下周開始在納斯達克進行交易。

Truth Social的借殼上市一直因為美國證券交易委員會（SEC）調查等問題而被長期押後。不過，本年以來，隨着特朗普民調持續領先拜登、而Truth Social上市前景漸見曙光，DWAC的股價已經上升超過140％，市值超過60億美元。據估計，合併成功後，特朗普持有的DJT股份約值35億美元，將會讓特朗普的身家翻倍－－福布斯（Forbes）估計特朗普身家為26億美元。

這一筆「天降橫財」看似來得合時。

財困難解

特朗普日前向法院表明無法支付其紐約州跨大資產價值詐騙案4.5億美元罰款的保證金，如果上訴法院不減低其保證金金額的話，在3月25日限期來臨之後，特朗普就有可能要變賣資產又或者找支持他的富商幫忙。否則，負責該案的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）有權凍結特朗普的銀行戶口或沒收其資產－－根據CNN 3月21日的報道，詹樂霞的辦公室已對沒收特朗普在曼克頓以北一個高爾夫球場啟動了初步的程序。

特朗普的全大楷「暴怒」推文如今只能在Truth Social上面看到。（Truth Social截圖）

可是，Truth Social成功借殼上市，雖然大增特朗普身家，卻難以直接幫助他解決財務困難，因為，根據合併條款，特朗普在公司上市後六個月內都不能出售DJT的股票。

根據《紐約時報》的分析，由於特朗普對DWAC有重大影響力，不排除他可以在DJT上市後說服其董事會豁免其六個月不得出售股票的限制－－箇中理由可能是特朗普聲譽對DJT的價值極其重要，而維持特朗普聲譽的唯一辦法是讓他出售股票以交出罰款的保證金。

不過，最大的未知數依然在於這家價值完全基於特朗普概念的公司對投資者到底有什麼樣的吸引力，開始交易後其股價會有什麼樣的升跌。

DJT完全是一種迷因股（meme stock），去年首三季只得330萬美元廣告收入，虧損4,900萬美元，手頭上只剩180萬現金，登記用戶只得890萬。雖然在合併後DJT將能夠動用DWAC籌集到的3億美元資金，不過這並不能改變這家公司唯一價值就在於「特朗普」這個招牌的事實。

Truth Social的支持者在Reddit慶祝DWAC股東通過合併案。（Reddit截圖）

且由於Truth Social完全是社交媒體X（前稱「Twitter」）的翻版，在後者被馬斯克（Elon Musk）收購之後，其對右翼極端言論的包容程度大增，特朗普的帳號也獲得恢復，Truth Social的價值就只剩下特朗普與之簽下的不使用其他社交媒體合同，再無發展成右翼保守派Twitter的可能。

這份「天降橫財」對特朗普有多大實質幫助，尚屬未知之數。

特朗普個人的財務困難，已變成了其競選的一大難關。

籌款落後

根據最新公布的2月數據，特朗普的總統競選委員會自他2022年11月宣布參選以來，一共籌得9,940萬美元，花了6,600萬，手頭上有3,330萬餘款；相較之下，拜登的總統競選委員會自他2023年4月宣布參選以來，則籌得1.147億美元，只花了4,510萬，手頭上有7,100萬餘款。如果單計2024年2月的籌款數字的話，特朗普只籌得1,090萬，拜登則有2,130萬，後者是前者的兩倍。

雖然拜登在各個關鍵搖擺州的民調都稍為落後特朗普，但錢，卻是拜登此刻的明顯優勢。（按：上述數字並非兩人競選籌款的全部，還有其他各式支持兩人的政治組織資金。）

民主黨和共和黨全國黨組織手上現金的差距。藍線為民主黨的各組織，紅線為共和黨的對應組織。（Ballotopedia）

特朗普的官司纏身，更加重了其金錢負擔。單單是在去年，支持特朗普的各式政治委員會就至少為特朗普支付了5,000萬美元的法律開支。本年隨着其四宗刑事案陸續開審，此等開銷只會有增無減。

在全國層面，民主黨同共和黨也呈現出同相等財力差距。截至2月底，共和黨全國委員會（RNC）手頭上只得1,131萬現金，而民主黨全國委員會（DNC）則有近2,600萬。

可能是出於對共和黨籌款能力的不滿。特朗普本月就正式踢走了共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel），換上他自己的親信沃特利（Michael Whatley）和媳婦拉拉（Lara Trump）入主共和黨全國委員會。雖然總統競選團隊與黨部合併聯手籌款是美國政治的常態，但直接將共和黨全國委員會主席換掉的做法，卻是近三十年來之所未見。

沃特利和拉拉「新官上任」之後，就馬上對共和黨全國委員會進行大清洗，一下子炒掉了近三分之一員工，當中包括不少部門主管，或者要求他們重新應徵現有職位。同時，共和黨全國委員會的籌款和電子部門也據報將搬到特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。

拉拉是特朗普兒子埃里克（Eric Trump）的妻子。（Reuters）

公款私用？

這除了顯示出特朗普對於共和黨黨機器的全面控制之外，也反映出他希望從全黨籌款機器中為自己的法律開支尋找新的財源。拉拉此前已經表示過，即使用黨的錢來為特朗普支付法律開支，也符合「人民的利益」。

根據美聯社的報道，特朗普競選團隊與共和黨全國委員會合力籌款之後，其合作協議就優先將籌得款項給予特朗普競選團隊，和近九成支出也用於特朗法律開支的政治委員會（稱為「Save America」），在兩者都達至可接收個人捐款上限之後才會把餘下款項交到共和黨全國委員會以至該黨各州黨部手上。

有分析認為，特朗普的做法顯然是把他自己的競選和官司置於全黨各級選舉的角逐之上。不過，特朗普的支持者則認為，特朗普已經成為了共和黨的核心，他的勝算愈高，選票上其他共和黨候選人的勝算也將隨之提升。

特朗普的支持者戴着配上「耶穌是我的救主，特朗普是我的總統」字樣的帽子。（Reuters）

然而，畢竟不少共和黨金主之所以對選舉投放資金就是為了爭取實際的政策結果（例如延續即將在2025年過期的特朗普減稅立法），在此，共和黨能否取得國會控制權就非常重要。當他們的捐款有可能被「白費」在特朗普的法律開支上，而非用於能夠影響選舉結果的地方，這就有可能減低他們的捐款意欲。而且，特朗普把其法律開支置於黨的競選之上，也將無可避免地分薄了其他人的競選資源。

錢，在美國的選舉中，並不是萬能，但總是一樣有勝於無、多勝於少的資源。

財力差距目前已經反映在拜登和特朗普的競選工程之上。例如，正當特朗普正在清掃共和黨全國委員會職員之際，拜登3月中則在關鍵搖擺州威斯康星（Wisconsin）啟動44個競選辦公室。回顧2020年，拜登在該州只以兩萬票之差勝選，這些深耕細作的競選辦公室只要每個能為拜登多拉動數百票，就己經能夠影響選舉結果。

3月13日，拜登在威斯康星州出席選舉活動。（Reuters）

又例如在3月7日拜登發表國情咨文演說之後，其競選團隊就啟動了3,000萬美元的廣告宣傳，相較之下，特朗普同期的競選廣告則分散地停留在數十萬美元的層級。

用錢買回來的地方組織和廣告，對於選舉有多大影響，值得懷疑。但美國的總統選戰往往就只取決於幾個搖擺州的極少量選票差距之上，兩黨的競選團隊都必需把握好任何能夠為己方創造輕微優勢的機會。

如果這次Truth Social上市的橫財，不能由帳面的數字轉化成可以動用的現金，特朗普大概就要再看看有沒有辦法多賣一些NFT紀念卡、MAGA球鞋，又或者是更力落力的去討好傳統共和黨的金主們，盡力克服政治籌款落差和法律開銷的短板。