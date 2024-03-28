日本擬再推國產客機　由國家牽頭避免重蹈三菱MRJ覆轍

日本經濟產業省將與企業合作，共同推進新一代國產客機的開發。日本政府委員會3月27日開會後宣佈這項計劃。



日本政府希望通過鼓勵多家公司參與並幫助制定技術標準來避免像三菱MRJ那樣失敗的結果。《日本經濟新聞》引述經濟產業省副相巖田和親在會上表示：「我們的目標是將飛機工業從零部件供應商轉變為能夠提供增值產品的工業……我們的使命是公共和私人知識以及從MRJ學到的經驗用於下一代飛機的開發。」

日本政府的新戰略將以多家企業開發為基本原則，除研究費用外，經濟產業省還將在制定技術標準和穩定採購構件等方面提供廣泛支援。計劃構想由三菱重工等製造商、零部件企業、在氫引擎領域領先的汽車廠商等組成開發團隊。日本政府的支援還將擴大範圍，包括為國際技術標準的制定和構件的穩定採購提供補貼、確立測試方法等。

圖為2015年8月，MRJ在名古屋機場準備試飛。（Wikipedia）

新項目預計將探索目前主流的噴氣發動機之外的推進系統，包括使用氫燃料發動機來減少排放，未來十年，計劃將耗資約5萬億日元（約2600萬港元），計劃的目標是在2035年之前讓飛機投入使用。

三菱重工於2008年開始研發MRJ的飛機計劃，後因技術故障和多次交付延誤而於2023年2月宣布放棄。三菱重工開發的是用於中短途航班的雙引擎飛機。項目終止的原因除了由單一企業單獨開發之外，還在於日本政府提供的支援偏重於研究。

中國上個月在新加坡展示了第一架國產客機C919，旨在以其單通道機型挑戰空中客車和波音的主導地位。 日本上一次推出商用客機是在1962年，即YS-11渦輪螺旋槳飛機，飛機在大約十年後停產。

氫燃料燃燒時不會排放二氧化碳，這對日本來說是一個令人興奮的前景，日本的目標是到2050年實現碳中和。 但環保人士對在沒有可靠的供應鏈的情況下使用可再生能源生產的所謂「綠氫」持懷疑態度。其他類型的氫燃料包括「灰氫」以及「藍氫」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

