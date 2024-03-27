紅麴保健品出事人心惶惶　日本網傳味精有毒　料理網紅科普解惑

近來台、日都爆多起食安事件，造成大眾人心惶惶。食安問題固然重要，但有時也會出現一些缺乏根據的謠言，引發大眾恐慌。近來日本網路上，就曾出現關於調味料「味精」的食安謠言，但遭到知名網紅反駁。



根據日本媒體「日刊體育」報導，近來日本社群網站上，出現對於調味料「味精」的批判，認為味精不只不健康，甚至「有毒」。

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然而YouTube頻道有475萬訂閱的日本料理網紅「料理研究家Ryuji」卻對此不以為然，表示味精是甘蔗發酵製成的產品，與醬油、味噌等原理差不多，都只是普通的調味料。

Ryuji解釋完後，仍有網友不領情，質疑「雖然是以甘蔗製成的，但在精緻提煉並加入納的過程中，就已經有毒了」，但這番言論卻慘遭Ryuji駁斥，指稱如果「精緻提煉」跟「納」會有毒，那代表連「鹽」都是有毒的，冷靜指出言論中的荒謬之處。

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其他網友也附和：

「照這邏輯水也有毒」

「什麼東西吃多了都嘛有毒」

「連氧氣都有毒」

「不能接受這些調味料，就別買外賣跟便利店了」

「真好奇講這種話的人，平常都吃些什麼」

也有專業網友指出，味精會危害身體之說行之有年，但根據美國的研究調查，無法證實味精有害人體。

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