食物安全｜日本秋刀魚標驗出一級致癌物超標40倍 長期食用或致癌

台灣衛生福利部食品藥物管理署昨日（26日）公布，一批來自日本的焙乾秋刀魚，被驗出致癌物苯並[a]芘超標約40倍，共50公斤貨物按照規定退運或銷毀，並未流入市面。有專家指出，苯並[a]芘屬於一級致癌物，長期吸入或食用均會有機會導致癌症。



台灣衛生福利部食品藥物管理署於昨日（26日）公佈邊境檢驗結果，其中一批來自日本熊本縣的「焙乾秋刀魚節」被驗出致癌物苯並[a]芘，台灣食藥署副署長林金富表示，依食品中其他污染物質及毒素限量標準，苯並[a]芘於煙燻魚肉限量為每公斤2.0微克，然而這次問題產品被檢出每公斤80.6微克，嚴重超標約40倍。目前共50公斤相關產品依規定退運或銷毀，未有流入市面。

基於本次個案為該名業者近半年首次檢出不合格，未能會針對該業者，加強抽驗力度，從2%至10%的一般抽批，提高為20%至50%加強抽批。

根據食藥署藥物食品安全周報，苯並[a]芘分別被國際癌症研究中心歸類為人類可能致癌物及一級致癌物。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，在動物實驗中，吸入苯並芘類會引發肺癌，而吃下則可導致腸胃道癌症；當油炸類食物或燒烤超過350度，就會產生此化合物，不過由於人體代謝速度快，並沒有急性毒性，通常只有長期暴露才會有致癌風險。

胃癌早期難察覺

胃癌位列本港十大常見癌症的第6位。在2021年，胃癌的新症共有1,306 宗，男性有762宗，女性有544宗。男性與女性患者的比率約為1.4比1。在死亡率方面，胃癌在本港致命癌症中居第6位。在2020年，胃癌導致613人死亡，佔癌症死亡總數的4.1%。

據美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織「No Stomach For Cancer」表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

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＊胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。

▼胃癌晚期時，癌細胞可能擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸：（按圖👇👇👇）

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預防胃癌6大要點！

1. 規律健康的飲食



建議選擇低脂、高纖、富含維生素和礦物質的食物，如蔬菜、水果、全穀類食物、豆類、瘦肉和魚類等，同時減少攝入鹽、煙燻食品、火腿、酸菜、油炸和油膩食物等。

2. 戒煙限酒



長期大量飲酒、吸菸會增加罹患胃癌的風險，因此應盡量戒煙限酒，或者完全戒除這些不健康的習慣。

3. 避免長期使用非甾體消炎藥物（NSAIDs）



長期使用非甾體抗炎藥物，如阿司匹林和布洛芬等，可能會增加罹患胃癌的風險。

4. 避免接觸有害物質



如苯、二甲苯等有害物質，長期接觸會增加胃癌的風險。

5. 減少精神壓力



長期精神壓力可能影響人體內分泌系統，增加罹患胃癌的風險，因此應該盡量減少精神壓力。

6. 預防幽門螺旋桿菌感染



幽門螺旋桿菌感染是引起胃癌的高危因素之一，可以通過注意個人衛生、飲食衛生和規律接受相關檢查等方式預防。

40歲以上定期做胃鏡檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，便建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查，及早發現和接受治療，有助提高治癒率。