巴黎奧運｜法國尋求盟國支援保安工作　波蘭國防部稱將派部隊協助

巴黎奧運7月開幕，法國政府對保安工作高度緊張，尤其在俄羅斯近日發生恐襲後，已即時將反恐安全警戒提升至最高級別。法國媒體引述官員消息稱，法國已要求盟國派遣數千名人員協助維安。波蘭國防部長科西尼亞克–卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）3月28日證實，將派遣部隊支援巴黎奧運保安工作。



法新社引述法國內政部官員稱，巴黎已要求46個盟國派遣2,185名警察增援，強調是常見做法，以應對重大活動並加強國際合作。該官員稱，在去年法國舉行橄欖球世界盃期間，盟國派出160名警察協助安保，部份負責在街上巡邏。

根據法國政府數據，奧運期間每天需部署多達45,000名警察和憲兵，預計將動員18,000名士兵。另會聘用18,000至22,000名私人公司保安人員，在奧運會場駐守。

波蘭國防部長科西尼亞克–卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）28日表示，波蘭將派遣包括嗅探犬訓練員在內的部隊，協助確保法國奧運會的安全。他未公布人數，稱細節仍在制定中，並將在稍後提供。

德國3月亦稱，將向巴黎奧運派警力支援，法國方面也將在德國於6月和7月舉辦歐國盃期間援助。