泰國為吸引世界級盛事　大型音樂會及體育賽事等獲免稅優惠

為了加大力度將泰國打造成旅遊中心，泰國政府宣布為大型國際音樂會、體育賽事和節慶活動的主辦者提供免稅優惠，以吸引「世界級」盛會在泰國舉辦。



泰國投資促進委員會星期四（3月28日）發表聲明表示，當局將向投入至少1億泰銖（約2142萬港元）的國際盛會主辦方提供設備進口關稅豁免，並為所需外國工作人員的臨時入境提供便利。

作為「點燃泰國」活動的一部分，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）一直在推動與國際盛會相關的旅遊業，以促進經濟增長。過去10年，泰國經濟平均增長率低於2%，遠遠落後於其他東南亞國家。

賽塔認為，泰國應該效法新加坡，主辦類似美國歌壇天后Taylor Swift演唱會的活動，以刺激旅遊和相關消費。他表示，很欣賞新加坡當局向演唱會主辦方提供激勵措施的做法，這讓主辦方選擇新加坡為Taylor Swift在東南亞六場演唱會的獨家舉辦地。

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儘管錯過了Taylor Swift演唱會主辦權，泰國日前宣布已獲得兩項國際盛會的主辦權。

第一個盛會是來自日本的Summer Sonic，這個音樂節將於8月24日至25日在泰國曼谷舉行，這也是「夏日音速」首次來到東南亞，預料將能吸引35萬人參加。

往年在Summer Sonic演出過的大牌歌手，包括Beyonce、Lady GaGa、BLACKPINK，甚至是Taylor Swift在十多年前，也參加過這個音樂會。

另外，泰國也將從2026年開始舉辦Tomorrowland舞蹈音樂節，這一活動源自於比利時。

泰國國家軟實力委員會副主席貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）說，她領導的委員會正在努力廢除任何對盛會行業構成障礙的法規。

本文獲《聯合早報》授權轉載

