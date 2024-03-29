美國女DJ被指「真空」搭飛機　遭達美航空女員工辱罵兼恐嚇趕下機

一名女士聲稱自己因沒有穿胸罩搭乘達美航空公司（Delta Air Lines）飛機，不僅「被罵」，還被恐嚇說要把她趕下機。



法媒報道，聲稱被罵的阿奇博爾德（Lisa Archbold）是一名電台主持人，事發當天，她從保守的猶他州鹽湖城（Salt Lake City）飛往以自由主義著稱的三藩市。

阿奇博爾德星期四（3月28日）在洛杉磯告訴記者，這宗事件發生在1月，事發時她穿寬鬆牛仔褲和寬鬆白色T衫，沒有穿胸罩。登機口的一名達美航空女員工一度把她帶離機艙，並要求她遮蓋身體，儘管她身穿的衣服看不到她的胸部。

38歲的阿奇博爾德說：「感覺我好像犯了通姦罪。」

她指那名達美航空女工作人員在機艙外罵她。她說自己被當眾羞辱，只因為她的穿着不符合所謂的女性應有的形象。

阿奇博爾德說，達美航空女員工說她的穿着「暴露」，而且「冒犯他人」，還說達美航空政策不允許這種穿着的乘客搭他們的飛機。但如果她在T衫外加一件外套，她就可以重新登機。

要求見航空總裁 討論歧視政策

阿奇博爾德的律師奧爾雷德（Gloria Allred）已致信達美航空，要求與達美航空總裁會面，討論達美航空的歧視性政策。

奧爾雷德說：「男乘客無須在他們的T衫外面加多一件襯衫或外套。他們要登機或待在機艙里也不需要穿胸罩，當然也不應要求女乘客一定得穿胸罩。

奧爾雷德還說：「據我了解，塔利班並不是達美航空的老闆。」

奧爾雷德說，美國聯邦政府允許航空公司以安全或安保風險為由把乘客帶下飛機，但阿奇博爾德的情況顯然並非如此。

奧爾雷德說：「她的乳房和任何女性的乳房都沒有試圖挾持飛機，這種事情從未發生過。乳房不是戰爭武器，女性或女孩擁有乳房並不是罪。」

達美航空：已道歉

奧爾雷德說，阿奇博爾德目前沒有提起訴訟的計劃，她和阿奇博爾德只想要與達美航空總裁會面，以確保他們修改政策。

達美航空發言人受詢時說：「今年早些時候，達美航空代表已聯繫這名乘客，並向她道歉。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

