荷蘭航空KLM被指「漂綠」　阿姆斯特丹法院裁定廣告誤導

荷蘭阿姆斯特丹法院3月20日裁定，荷蘭航空（KLM）在公司改善環境形象的廣告中誤導公眾，令顧客誤以為選乘該航空公司的航班是有助環保。



路透社及《衛報》報道，這宗官司由環保組織Fossielvrij發起，該組織認為，KLM在19項關於環境的宣傳有誤導成分，當中包括航空公司邁向一個「可持續」的未來，以及在其網站上關於抵銷飛行排放量好處的言論，形容是「漂綠」（greenwashing）行為。

阿姆斯特丹法院頒下判詞，指KLM部分關於環境目標的言論內容過於模糊，例如該公司一個在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）刊登的廣告就顯示一名坐在鞦韆的小孩，並附上「一同創造更可持續未來」的標語，但就沒解釋乘坐KLM航班如何有助環境，因此認為廣告誤導。

法院同時將矛頭指向KLM關於可持續航空燃料的政策表示方式，承諾使用更多生物燃料或種植更多樹木以抵銷飛行期間的溫室排放量，但法院認為，這些措施只可以輕微減低對環境的負面影響，亦令外界誤以為乘塔KLM航班為可持續環境出一分力。

荷蘭航空捲入「漂綠」指控，公司強調已採取多項措施減少對環境的影響。（Getty Images）

對於今次裁決，Fossielvrij認為是對「漂綠」的重要勝利，但仍不足夠，警告打擊「漂綠」就像「貓捉老鼠」，即使制止一個誤導宣傳，但會有10個新的宣傳湧現。該組織同時表示，下一個合邏輯的步驟是歐盟像限制煙草廣告一樣，為化石燃料廣告設限，指完全封殺航空交通使用化石燃料的廣告，才是完成根絕這些企業「漂綠」行為。

而法航荷航行政總裁史密斯（Benjamin Smith）則否認公司「漂綠」，重申公司採購效能更高的飛機，以及使用更多生物燃料都是減少碳排放的實際措施，指判詞不公。