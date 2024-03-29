FTX破產後續：投資AI公司獲利厚　散戶料獲「全賠」？魔鬼在細節

加密貨幣交易平台FTX創辦人、「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）因涉嫌欺詐、洗黑錢等罪名，3月28日遭美國法庭判囚25年。這家公司2022年11月破產後，並非資產清零，甚至其破產前入股投資的多間AI科企，部份如今大幅升值。FTX年初宣告有望向顧客「全數賠款」，惟以破產時幣價計算賠償額，多名客戶入稟挑戰這決定。



FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台，但至2022年加密貨幣圈陷入寒冬時「爆煲」，創辦人SBF被揭不當挪用客戶資金，大量客戶要求提款出現擠提，公司瞬間崩盤，2022年11月申請破產保護。

FTX交易平台無望重開，不過其公司擁有的資產近來大幅上升，除了因比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）等加密貨幣的價格飆升，還有FTX破產前曾投資多間AI新公司，如今在AI狂潮下，部份公司價值也暴升。

據《衛報》3月28日報道，SBF過去在AI初創公司Anthropic投資5億美元，這間公司當時價值34億美元，如今大幅增長至150億美元，FTX持有股份的價值也節節升高。美國法庭2月已批准FTX可賣出這些股份，FTX計劃賣出其中3分之2，料價格達到8.84億美元。

FTX之前在1月表明預計可以向顧客「全賠」，英媒3月26日甚至引述消息人士指，FTX有機會「超額賠償」，客戶獲償還的款項比例或可達到120%至140%。

「全賠」或「超額賠償」看來可達到圓滿結局，但其實散戶不見得就能感到滿意，此因FTX是以2022年11月破產時的加密貨幣價格去計算賠償額，然後以法定貨幣美元賠償，當時一枚比特幣的價格僅約1.7萬美元，如今則是7萬美元，相差巨大。

綜合路透社、《衛報》指，現時有一系列民事訴訟對FTX的決定提出質疑，原告主張FTX欠下他們更高價值的款項。

FTX則是估計其有137億美元資產，但要支付高達314億美元的合法索償，其中包括92億美元的客戶賠償及美國商品期貨交易委員會和美國國稅局提出的170億美元索償。

FTX散戶仍靜待賠償，但《衛報》也指出，有一類債權人已不太可能收回任何資金，這些人就是FTX的股東，例如是加拿大安大略省教師退休金計劃、紅杉資本（Sequoia Capital）、美式足球NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）等，他們的股份一度價值數千萬美元，但現在被視為一文不值。