Magnum雪糕批「或有金屬碎片」英國急回收　FSA警告勿吃

英國食品標準局（FSA）3月29日警告，聯合利華（Unilever）宣布回收100毫升3支裝的Magnum經典雪糕批（Magnum Classic Chocolate Ice Cream Sticks），稱產品可能含有金屬碎片，籲消費者勿吃。

聯合利華已就事件道歉，宣布召回5個批次產品。受影響產品批號分別為L3324、L3325、L3326、L3327、L3328，全部最佳食用期限為2025年11月。消費者可在包裝盒側面看到號碼。

英國FSA網站發布聯合利華的產品召回公告：

英國FSA網站發布聯合利華的產品召回公告。

這款雪糕批出現問題的原因有待確認，聯合利華未公布產品可能混入金屬碎片的原因。外界也尚未清楚受影響產品的確切數量。

英國Tesco、Sainsburys及Waitrose等大型超市已將受影響產品自貨架撤下。

圖為香港Magnum在其IG賬號發布Magnum Classic雪糕批的照片。

聯合利華發言人說：「購買和使用我們產品的人的安全，是我們的首要任務，因此 Magnum已採取自願預防措施，召回定量批次的Magnum經典巧克力雪糕批100毫升3支裝，因內部品質檢查顯示它們可能含有小金屬片。」

聯合利華強調，沒其他Magnum產品受到影響。

英國食品標準局網站就此公布消息，倘消費者已購買上述產品，請勿食用，有問題可致電相關部門。

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