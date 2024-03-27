紅麴｜30多歲日男服用小林製藥產品　稱1天3粒吃到晚上頻尿

多名日本消費者在服用小林製藥的紅麴原料出現腎臟相關疾病，至今（27日）已經有2名死亡案例、106住院，引發軒然大波。



日本電視台訪問了一位曾每天吃3粒紅麴保健食品的30多歲男子，他表示，自己在小林製藥風波爆發之前，連續服用了約1個月的時間，身體開始出現倦怠感，夜間更出現頻尿，結果發現自己的腎臟數值異常，如今爆出愈來愈多人因腎臟相關症狀住院，讓他感到相當害怕。

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日本電視台報道，該名服用了小林製藥紅麴保健食品的30多歲男子講述自己的經驗，他表示，因為在健康檢查時發現自己的膽固醇數值不太好，所以就在網路上找到小林製藥的保健品「紅麴膽固醇HELP」，大約從1個月前開始服用，每天早上吃3粒，據說膽固醇的數值的確有變好，但是他的健康狀況卻開始出現了從前沒有的變化。

30多歲男子表示，自己開始出現倦怠感，「躺床的時候感覺自己爬不起來，覺得身體懶洋洋的，晚上去上廁所的次數增加到1天3至4次，中途就會醒過來」。除此之外，最明顯的症狀是，他的腎臟的相關數值也出現異常。

他也提到，小林製藥公布消息的速度不夠快，「真的非常可怕。從發現事件到對外公開，大約花了2個月的時間，如果小林製藥早一點公布的話，我應該就不會買這款保健品了吧。」

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日媒報道，有一名連續3年購買小林製藥「紅麴膽固醇HELP」保健品的患者死亡，他罹患了腎臟相關疾病，於今年死亡，死者家屬於23日向小林製藥通報。

針對小林製藥的紅麴原料問題，大阪市政府已經於27日依《食品衛生法》對小林製藥下達回收命令，正式要求小林製藥回收該品牌旗下3款產品。當局並將討論是否對小林製藥下達廢棄命令。

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