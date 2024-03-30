日本火車站發生離奇致命意外　72歲男子衣服遭捲入扶手電梯窒息亡

日本茨城縣水戶火車站日前發生一宗扶手電梯致命意外，一名72歲男子被發現倒臥在扶手電梯的出口處，而且部分上衣遭捲入機器內。當局公布解剖報告，指該名男子死於窒息。業界則呼籲民眾正確使用扶手電梯。



綜合日本放送協會（NHK）、《產經新聞》及《讀賣新聞》報道，事件發生於3月26日晚上9時左右，72歲公司職員在JR東日本水戶站下車，由月台使用扶手電梯上大堂時，被發現倒卧在扶手電梯出口處。當局接報後將事主送院，惟最終證實不治。

JR東日本水戶分社指，其他乘客發現事主時，扶手電梯仍在運作，但之後已停下來。而在平時的定期及事發後的緊急檢查中，都沒發現該扶手電梯有異常。

警方就事件展開調查，並取得現場附近的閉路電視片段。當局指，事發時該名男子站在扶手電梯上，之後在出口前跌倒，而且他的西裝上衣背後被捲入扶手帶的入口，上半身出現充血現象，懷疑他因為衣物遭拉扯造成胸部及腹部受壓迫無法自行呼吸。

根據官方29日公布解剖報告，事主是死於胸和腹部遭到壓迫而窒息，並在他的體內驗出酒精，目前正調查他事發前的情況，以及是否患有慢性疾病。

JR水戶站的涉事扶手電梯。（NHK新聞截圖）

水戶站曾在2009年發生類似意外，當時一名50多歲女性因披肩捲入扶手電梯死亡的意外。茨城縣警方指，大家平時使用的扶手電梯暗藏風險，因此呼籲民眾提高警覺。

根據國土交通省的記錄，由2010年12月至去年5月為止，全國一共發生54宗扶手電梯意外，其中2人死亡、另外有42人受傷。日本電梯協會則表示，扶手電梯屬於升降機的一種，並不符合《建築基準法》對「樓梯」的定義，因此沒想定扶手電梯像樓梯般使用及行走。

該協會指，電梯業界及鐵路公司近年都宣傳「不要在扶手電梯走動」的正確使用方式宣傳。

香港機電工程署的網站就列出安全使用扶手電梯或自動人行道的方式，包括在使用前避免過長或寬鬆的衣物及鞋帶貼近梯級邊緣，使用時要緊握扶手、站穩及切勿走動；離開扶手電梯或自動人行道前留意踏板，小心踏出及盡快離開出口範圍。而輪椅使用者，攜帶嬰兒車、手推車、行李、大型或過長物件的乘客，則應使用升降機。