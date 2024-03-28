日本旅遊｜遊客最愛「10大神社」排名出爐 明治神宮也輸給它
撰文：ETtoday
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許多民眾赴日旅遊時，都喜歡參訪具有獨特歷史與文化的神社。
而日本企業調查發現，國際觀光客最愛的10大神社，由京都市的伏見稻荷大社更以「4.7顆星」的高分，奪下第一名。
點圖放大看看外國遊客最愛的日本10大神社：
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第一名伏見稻荷大社具有1300年歷史，供奉着稻荷大神，也因為稻荷神使者狐狸，以及10000座的朱紅色鳥居而聞名，被外國旅客評為「京都必看景點」、「清晨散步的完美地點」，並且獲得了4.7顆星的超高評價。
第二名明治神宮位於東京都澀谷區，供奉著明治天皇與昭德王后的靈位，是繁華都市裏的一片靜謐祥和之地，因為具備歷史文化的珍貴價值，又鄰近觀光客熱愛的原宿地區，因此非常受到歡迎。
第三名為福岡縣太宰府天滿宮，供奉主祭神是學問之神菅原道真，大殿歷史可以追溯到1591年，並且以6000顆梅樹的美麗景緻聞名。
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日本消費者評鑑公司「株式会社mov」與旅遊媒體網站「訪日ラボ」合作，列出最受外國觀光客歡迎的日本神社。
至於第4至10名依序為，大阪市難波八阪神社、廣島縣嚴島神社、沖繩縣波上宮、北海道神宮、京都八坂神社本殿、東京神田神社、名古屋熱田神宮。
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