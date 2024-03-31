聯合國維和部隊黎巴嫩遇爆炸4人傷 以軍否認施襲
撰文：歐敬洛
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聯合國黎巴嫩一支觀察團，3月30日在接壤以色列南部邊區徒步巡邏期間，遭遇炸彈爆炸導致4人受傷，包括3名觀察員及1名翻譯員。
聯合國維和部隊表示，他們駐黎巴嫩一支觀察團，在接壤以色列南部邊區徒步巡邏期間，附近有炸彈爆炸，導致4人受傷。維和部隊表示正調查爆炸原因，強調任何針對維和部隊的攻擊行動，都不可接受。
路透社引述消息人士指出，是以軍襲擊所致，但以軍發表聲明否認。報道亦引述黎巴嫩媒體指出，聯合國維和部隊一架軍車，在以軍越境空襲期間被炸彈擊中。
黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）發表聲明，譴責針對聯合國工作人員的襲擊。
以軍在2023年10月開始對哈馬斯攻擊期間，曾向黎巴嫩邊境開炮，擊中一批記者，導致最少6人受傷，一名路透社記者死亡。聯合國維和部隊指記者身上裝備清楚印有「媒體」（Press）字樣，批評以軍違反國際法。
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