第二批人道救援物資　400噸糧食離開塞浦路斯運往加沙

運往加沙的第二批近400噸糧食，在3月30日離開塞浦路斯拉納卡港（Larnaca），這相隔上一批物資通過海路運往加沙已過兩個多星期。



援助物資將由一艘貨船和一艘救助船拖曳的平台運往加沙。這是第二次通過塞浦路斯運送援助物資，塞浦路斯當局與以色列合作，在塞浦路斯開闢了一條海上通道，方便經過審核的物資直接運往加沙。

圖為2024年3月30日，西班牙慈善機構Open Arms與一艘正拖曳平台的救助船前往加沙。（Reuters）

路透社報道，美國慈善機構世界中央廚房（WCK）與西班牙慈善機構Open Arms安排了此次任務，資金主要來自阿聯酋，並得到塞浦路斯支持。塞浦路斯通訊社報道指，運輸船隊需要約65小時後抵達加沙。

在3月初的第一次運輸中，在沒有任何港口設施的加沙建造了一個臨時碼頭，卸下近200噸食品。30日的物資包括兩台叉車和一台起重機，以用在未來的海上運輸。

另外，美國計劃在加沙建造一個浮動碼頭以接收援助。塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）29日表示，預計完工日期為5月1日，但可能會在4月15日左右準備就緒。

WCK表示，這批物資包含大米、麪食、麪粉、豆類、罐裝蔬菜、蛋白質食品，以及阿聯酋提供的一批棗子。

聯合國警告加沙地帶北部饑荒迫在眉睫，有30萬人因戰火受困。到7月，加沙230萬人口中一半以上可能面臨饑荒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

