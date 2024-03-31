與俄羅斯拉鋸戰兩年　烏克蘭還能撐多久？

2024年3月對烏克蘭來說，是個危險的月份。對抗俄羅斯已兩年多，烏克蘭仍無法收復國土，更因為缺乏西方有力的軍援而彈藥短缺，烏軍在前線面對巨大壓力。近期烏克蘭更多是依靠發動無人機攻勢，試圖以小博大，俄羅斯則猛烈炮轟烏克蘭首都基輔進行威懾。戰事進入第三年，烏克蘭還撐得住嗎？



今年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏南敖德薩接待到訪的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）時，俄軍一枚導彈在幾百米外爆炸。國家領導人走訪遭遇險情，難免令人懷疑，烏克蘭是否失去了制空權。

同月22日，莫斯科近郊的音樂廳遭到特大恐怖襲擊，惹惱了俄羅斯總統普京。儘管美國指烏克蘭不是幕後黑手，烏方也斷然否認，普京仍堅持暗示恐襲與烏克蘭有關，預示俄烏對抗將進一步升級。

從2022年2月普京下令侵略烏克蘭到現在，雙方仍然僵持不下。一開始，烏克蘭被打了個措手不及，外界也都認為長期貪污腐敗的烏克蘭政府，既沒有軍事力量對抗俄羅斯，也斷然不會有意志力敢去硬扛這個軍事強國。沒想到，澤連斯基沒有逃跑，堅守國土，這個舉動改變了局勢，鼓舞烏克蘭全民，戰爭初期烏克蘭軍民不顧生死保家衛國，讓俄軍蒙受重大人員傷亡。

俄烏戰爭：2024 年2 月28 日，烏克蘭-東南歐峰會在阿爾巴尼亞召開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

烏先盛後衰捷報一年無幾

但烏克蘭的勝利，在一年前戛然而止，自那以後烏軍沒有打贏一場像樣的勝仗。西方對烏克蘭的軍援從最初的積極到流露疲態，讓烏克蘭的「勝算」打了折扣。

雖然歐盟3月開會同意在今年為烏克蘭提供50億歐元的軍援，但歐盟任何舉措都需要一段時間才能落實，等到各成員國同意並審核通過，也不知道是什麼時候了。美國的600億美元援烏提案，也因為共和黨的阻撓，遲遲未有下文。

日前，羅馬天主教教宗方濟各就呼籲烏克蘭鼓起勇氣，「舉白旗」與俄談判以結束戰爭。今年以來，關於烏克蘭可能戰敗的說法甚囂塵上。持此論者認為，俄羅斯是以戰爭時期的速度舉國加快生產軍火，反觀歐美的武器產量不高，扣除了本國需求，可以撥給烏克蘭的實在不多。比如，去年烏克蘭使用的230萬枚炮彈中，只有30萬枚來自歐洲，而歐洲彈藥聯合採購計劃是直到去年底才落實。按此速度，如何與俄羅斯較量？

澤連斯基的顧問波多利亞克曾公開批評基輔盟友的「優柔寡斷」和行動不協調，縱容了俄羅斯，正在導致「嚴重後果」。他說：「俄羅斯開始變得自大，並開始相信它可以在數量上擠壓烏克蘭。相反的，烏克蘭缺乏炮彈，並且正在喪失部分主動權。」

不過，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員多西（James Dorsey）認為，影響戰局的因素很多，時常有出人意料的情況出現，烏克蘭就要戰敗的說法有點言過其實。

多西接受《聯合早報》採訪時，以俄烏戰爭剛爆發時的情況為例說，俄羅斯當時以為數日就可拿下烏克蘭，策劃這場戰爭的俄羅斯軍方將領對此深信不疑。「但是，這樣的盤算不僅落空，俄方還蒙受大量的人員傷亡，搞得狼狽不堪。兩年多過去了，烏克蘭到今天仍控制着大部份的領土，他們仍然堅守陣地繼續戰鬥。」

多西認為，外界不應低估烏軍的戰鬥力，烏克蘭當前面對困難，不代表它無法擺脱困境，畢竟烏克蘭部隊堅韌耐戰，對俄軍仍有殺傷力。

俄烏戰爭：2023年6月16日，在烏克蘭基輔郊外，烏克蘭軍人正在準備美製的復仇者防空飛彈系統AN/TWQ-1，以在俄烏戰爭中投入使用。（Reuters）

烏克蘭僅是拖垮俄國的棋子？

但戰場不等人，俄羅斯估計會在夏季展開攻勢。反觀歐美軍援「姍姍來遲」，人們不禁生疑：歐美是真心要援助烏克蘭，還是把它當成是阻擋、消耗甚至拖垮俄羅斯的一枚棋子？

美國維珍尼亞理工大學國際事務教授托爾（Gerard Toal）認為，美國和歐盟是真的要幫助烏克蘭抗擊俄羅斯。

托爾接受《聯合早報》訪問時說：「因為俄羅斯正試圖摧毀烏克蘭，歐美堅決反對，不要這樣的情況出現。然而，沒有一個歐洲國家要『拖垮俄羅斯』，歐洲人想要的是一個友好鄰邦，而不是邪惡、要侵略鄰國的俄羅斯。」

托爾不贊同所謂的陰謀論。他說，將烏克蘭視為棋子的說法，是把全球事務簡單看成大國博弈的產物，這樣的觀點既狹隘，也不符合國際現狀。

可是盟友軍援不足正直接衝擊烏克蘭的反攻能力。去年10月以哈衝突爆發後，國際焦點迅速轉移，分散了各國領導對俄烏戰爭的關注，令人感嘆運氣和時機都不站在烏克蘭這邊。尤其是俄羅斯近期在戰場上捷報頻傳，難免令烏克蘭的支持者焦慮，議論烏克蘭是否戰略失誤，錯信能在西方盟友的支持下擊退俄羅斯。

托爾認為，烏克蘭缺乏軍援，是美國的失誤，不是烏克蘭誤判，而俄烏戰爭持續至今，出現戰略誤判的其實是俄羅斯。「估計歷史學家未來將會爭論，如果烏克蘭選擇小心翼翼地避免觸怒俄羅斯，情況又會怎樣呢？但目前，我們看到的主要『戰略誤判』是來自俄羅斯。」

「俄國原認為可以在短時間內於烏克蘭取得一場勝利，領導層是戰爭樂觀主義的受害者，這是我們在人類歷史上一次又一次看到的現象。」

托爾也認為，俄羅斯誤信中美對抗有助俄羅斯獲得中國無限的支持，而美國會更關注中國，不是俄羅斯。事實上，俄羅斯的大國地位已因為這場戰爭而被削弱。

他說：「相對於中國，俄羅斯討價還價的實力已經減弱，它對烏克蘭的戰爭則促使歐洲的反俄軍事聯盟比以前更強大。瑞典和芬蘭現在已經加入北約，北約正在大力加強軍事力量並重建軍工生產能力。」

2024年3月17日是俄羅斯總統選舉最後一天，俄羅斯總統候選人、現任總統普京在競選總部發表講話。(REUTERS/Maxim Shemetov)

轉向「戰爭經濟」添資源 俄羅斯延續戰鬥力

當初俄軍入侵烏克蘭，普京必定以為幾天內就可逼烏克蘭就範，沒想到啃了一塊硬骨頭。

俄軍起初接連吃敗仗，許多人估計俄軍會大敗、普京會下台，但這些預測都沒有成為事實。反倒普京在今年3月中的總統選舉以近九成的得票率成功連任，對外展示俄烏戰爭已經不會威脅到他的地位，也再次提醒西方領導人普京仍牢牢掌控俄羅斯。

為了扭轉戰爭初期的失誤，普京曾經利用歐洲國家在冬天對俄羅斯天然氣的高度依賴，試圖以此威脅並離間他們，但沒有得逞。與此同時，普京拉攏中國、朝鮮與伊朗這些美國的對手或敵人，尋求外援進而逐步扭轉戰局。這個策略發揮了效用。

托爾說，俄羅斯調整了最初的誤判，並逐漸認識到須要轉向「戰爭經濟」來贏得戰爭。「因此，俄羅斯在2022年9月徵兵，經濟轉向軍事生產，還採取許多變通方式來應對西方的制裁，這也讓中國和印度獲得俄羅斯以折扣價售出大量原材料。」

在托爾看來，中國、朝鮮與伊朗直接與間接的幫助，是俄羅斯得以迅速挽回戰場失利的一個很重要因素。

3月7日立陶宛情報機構發表的年度評估報告指出，高油價、成功規避制裁及國家的投資為俄羅斯提供了資源，使它有能力繼續在烏克蘭戰鬥至少多兩年。俄羅斯也在向西擴大軍力，準備與北約成員國在波羅的海地區長期對峙。

有分析認為，普京侵略烏克蘭，並不僅是要在俄羅斯周圍建立緩衝區以抵擋西方的威脅，他更要恢復前蘇聯時期的強大力量，要把俄羅斯重建為新的大國，重塑歐洲的政治秩序。

普京威脅動用核武是場豪賭

戰爭爆發以來，普京不時恫言要動用核武器，剛開始，西方無視普京的恐嚇，現在西方可能得認真對待了。尤其普京3月13日接受俄國媒體採訪時警告，如果俄羅斯國家主權與獨立受到損害，俄羅斯面臨存亡威脅，就會動用核武器。普京敢公然威脅，在於俄軍逐漸掌握了主導權，心裏有底氣。

澳洲外交政策智庫洛伊研究所（Lowy Institute）分析說，普京持續的核威脅，是要阻止北約派兵介入烏克蘭戰爭，對西方國家劃出了一條紅線，表明他準備訴諸極端的手段。

不過，他的核威脅也可能是一個精心策劃的舉動，目的是讓西方國家坐到談判桌前。普京雖然決心確保俄羅斯取得勝利，但他也必然擔心曠日持久的戰爭帶來的成本與風險。加大核威脅，可能迫使西方領導人進行談判，以便更快結束衝突。

核威脅是普京的一場豪賭。如果西方國家認為普京的威脅是在虛張聲勢，並決定增加對烏克蘭的軍事支持，不僅他的算盤落空，俄羅斯的利益也會受損。

普京的這個戰略能否成功，取決於西方對他意圖的解讀。

圖為2024年3月29日，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區一個城市，俄羅斯對烏克蘭的攻擊過後，可見被燒毀的汽車和受損的建築。（Reuters）

是戰是和說不準

俄烏戰爭打成了一場長期戰，對俄羅斯、烏克蘭和北約國家來說，大家都吃不消。

有分析認為，克里姆林宮將繼續利用西方的猶豫不決，來大肆宣傳烏克蘭必敗的論調，以此迫使烏克蘭走到談判桌前，按照莫斯科的條件達成和平協議。

可是戰情多變，是戰，是和，誰也說不準。

多西認為，現階段，俄羅斯和烏克蘭的談判意願都不高。他說，談判取決於兩個因素，一是沒有選擇的餘地，二是戰爭的代價過高，沒有能力繼續打下去。換句話說，在沒有辦法的時候，走向談判桌是最後解決問題的辦法。「然而，無論是俄羅斯或烏克蘭，都不存在這些問題。更何況俄羅斯和烏克蘭的立場都很強硬，誰也不肯妥協或讓步。由此觀之，雙方仍會繼續戰鬥。」

托爾則說，即使雙方停戰應該也不會維持長久，因為俄羅斯和烏克蘭會爭取時間進行軍事重組，加強軍力，然後再次戰鬥。

伯明翰大學的俄羅斯問題學者巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）在接受英國天空新聞台訪問時說，2024年既是西方不能再誤判的一年，也將是西方發揮重要作用的一年。她相信歐盟和北約將致力於強化烏克蘭的防禦能力。

巴爾比耶里分析道，2022年西方低估了烏克蘭的作戰能力，2023年西方低估了俄羅斯從軍事挫折中恢復戰鬥的能力，今年西方不能再出現誤判。「戰爭的未來取決於西方是否接受這樣一個現實：這不僅是烏克蘭的生存戰爭，也是整個西方的生存之戰。」

西方學者普遍相信，只要西方能團結一致支持烏克蘭加強防禦，今後較多受傷的會是俄羅斯。

英國軍事與安全專家英格拉姆（Philip Ingram）告訴英國媒體，如果戰爭再持續多兩年，俄羅斯將被顯著削弱。「它（俄羅斯）根本無法承受更多壓力、負擔，而在西方，承受能力只是一個政治決定，因為相比之下，烏克蘭失敗的代價要大得多。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

