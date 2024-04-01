土耳其地方選舉點票　在野黨於伊斯坦堡與安卡拉暫時領先

土耳其3月31日舉行全國地方選舉，主要在野反對黨在包括伊斯坦堡在內的一些大城市暫時取得領先。



伊斯坦堡點票率目前完成近40%，主要反對黨共和人民黨（CHP）候選人、現任伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）暫時領先執政黨正義與發展黨（AK）的對手約9%。伊馬姆奧盧表示對初步結果感到滿意，並預先宣告勝選。

在首都安卡拉，同樣是CHP的市長亞瓦什（Mansur Yavas），目前亦以20%的優勢領先執政黨正義與發展黨（AK）的對手，不過已點算的選票較少。

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的AK 黨在2019年在地方選舉中失利，伊馬姆奧盧擊敗執政黨候選人，當選伊斯坦堡市長。在這次的地區選舉中，埃爾多安希望能奪回失地。在選舉日前，伊斯坦堡選情被認為難以預測。

埃爾多安總統在選前承諾，會讓土耳其迎接新時代，但他的政府未能擺脫經濟危機，持續通脹仍高達67％。大選總計有6100萬名選民，全國81個省的投票率估計超過76%。