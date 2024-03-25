莫斯科恐襲4疑犯身份曝光　一人IG曬多張土耳其相片惹疑

3月22日晚發生在俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）的恐襲死亡人數增至137人、另有182人受傷。案中11人包括4名涉直接施襲的疑犯。他們24日被押至法院接受審前覆核。他們將一直被羈押，5月22日再上庭。



他們都被控進行恐怖襲擊並導致他人死亡，倘罪成最高可判終身監禁。

新華社25日引述法院新聞處提供的訊息顯示，4名疑犯分別名為米爾佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）、拉沙巴利佐達（Saidakrami Murodali Rachabalizoda）、法里杜尼（Shamsidin Fariduni）及法伊佐夫（Muhammadsobir Fayzov，暫譯）。

其中米爾佐耶夫與拉沙巴利佐達是武裝組織成員，兩人都已認罪。

以下是法里杜尼上庭時的情形：

上庭時左臉明顯鼓起法里杜尼跟法官對話時說，他1998年出生在塔吉克，有一個8個月大的孩子，曾在莫斯科州波多利斯克（Podolsk）的鑲木廠工作。他2月在社交媒體上發布多張伊斯坦堡（İstanbul）的照片。

法里杜尼2月23日一天內在Instagram發布8條帖文，幾乎所有照片顯示的地理位置都是伊斯坦堡的阿克薩賴（Aksaray）。其中賬號有一張法里杜尼本人的照片，以及可能在法提赫清真寺（Fatih Camii）拍攝的照片。

2020年4月23日，土耳其伊斯坦堡，由於新型冠狀病毒感染（COVID-19）持續傳播，宗教場所在「封城令」實行期間接近空無一人。圖為一名男子走過法提赫清真寺（Fatih Camii）前的廣場。（Getty）

以下是米爾佐耶夫上庭時的情形：

俄新社報道，米爾佐耶夫來自塔吉克、32歲，逗留許可已經過期。外國媒體報道指他進入法院時被蒙眼，其後可見他一隻眼睛瘀黑。

以下是法伊佐夫上庭時的情形：

法伊佐夫由醫務人員以輪椅推到法庭，當局未解釋原因。

法伊佐夫是塔吉克人，2004年出生，受過中等教育，無業，此前俄羅斯伊萬諾沃市（Ivanovo）一理髮店擔任理髮師。

他為與法官溝通，請了一名翻譯員陪他出庭。

以下是拉沙巴利佐達上庭時的情形：

拉沙巴利佐達上庭時右眼亦疑有受傷，且右耳位置有被紗布之類物品包裹，疑似受傷。

拉沙巴利佐達在法庭上通過翻譯與法官交談，自稱生於1994年，有4名子女。

網傳有疑犯被割耳塞口

法院發布影片顯示，疑犯被帶入法庭扣上手銬，並發布他們坐在被告欄的照片。此前調查委員會也發布影片，顯示疑犯被蒙眼帶到其總部受查。

《莫斯科時報》報道，之前Telegram流傳短片顯示，其中一名嫌疑犯被捕遭割下部份耳廓，並被特種部隊人員塞進口中，消息指他名為Rajab Alizade，但未能證實短片真偽。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱，11名疑犯犯案後逃往距莫斯科西南方約340公里的布良斯克（Bryansk ）地區，試圖前往烏克蘭。初步資料顯示，烏克蘭為他們準備了越境窗口。