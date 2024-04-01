巴爾的摩塌橋｜工程人員正切割大橋　希望盡快恢復航道

美國馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）3月31日表示，工程團隊正在切割巴爾的摩大橋並準備拆除，希望盡快恢復航道。



拆除人員正在使用噴燈將弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）的頂部切開。

摩爾說表示，儘管情況極其複雜，但工作已經開始取得進展。他補充說，天氣狀況和水中有碎片意味著潛水員無法協助打撈工作。

圖為2024年3月30日，美國巴爾的摩，工桯人員正在用燒焊工具，切割已倒塌大橋的支架。（Reuters）

「工人們已經開始切割橋樑的殘餘部分，然後就可以準備拆除。」摩爾表示，修復過程將是一條漫長的道路。

聯合指揮部30日發布的片段顯示，工作人員割斷了鋼結構的上部，火花四濺。殘骸將被運走並進行處理，然後再運往處置地點。

懸掛新加坡國旗的集裝箱船達利號（Dali）在26日凌晨沿著帕塔普斯科河（Patapsco River）航行時突然失控，撞上大橋，導致橋體坍塌。進行橋面工程的6名拉丁裔工人墜落河裏。

惡劣的條件阻礙了打撈6名工人遺體的工作，到目前為止只有兩具遺體被尋獲。摩爾說，他的首要任務是在重新開放港口之前找到受害者的屍體。

「大橋的倒塌影響了國家經濟。它是新車、重型卡車、農業設備的最大港口。正在影響全國各地的人們。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

