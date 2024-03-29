巴爾的摩塌橋｜美媒：貨輪撞橋力道如發射火箭　半幢帝國大廈猛撞

美國巴爾的摩大橋被撞斷，據《紐約時報》報道，雖然當時貨輪移動緩慢，但由於體積太大，幾乎等同半個帝國大廈的大小，龐大的衝撞力道宛如發射火箭，才會一撞整座橋都垮了。



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26日凌晨，正當貨輪「達利號」撞上美國馬里蘭州巴爾的摩「弗朗西斯斯科特基大橋」（Francis Scott Key Bridge）時，速度相當緩慢，很難想像，比騎腳踏車還慢的速度，怎會讓橋幾秒內瓦解並沉到海中？

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《紐約時報》指出，原因就在於這艘貨輪實在太龐大，長300米、寬48米，幾乎等同三分之一至半個帝國大廈（Empire State Building）的大小。

《紐時》利用有限數據，努力估算並還原當時碰撞的完整全貌。報導稱，若達利號滿載，要讓船身減速下來的力量，至少得需1200萬牛頓。而這相當於阿波羅登月任務所發射的「土星五號火箭」所需力量的三分之一。

而經多名土木專家聯合審查，《紐約時報》高端估算，當時大橋承受的衝撞力道，大約是1億牛頓以上。

有專家稱，不是橋不耐撞，而是這艘船實在太大。馬里蘭大學工程學教授奧金（Nii Attoh-Okine）表示，「根據貨櫃船的大小，這座橋沒有任何機會。」他指出，在這事故發生之前，「弗朗西斯斯科特基大橋」運作良好，他認為如果這樣的貨櫃船撞上橋樑，95%至99%的橋樑都會受損。

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但密西根大學工程教授塔維爾（Sherif El-Tawil）卻認為，「若這座橋是按照現行標準設計的，它就會倖存下來了。」

據悉，現代興建的橋梁，大多為超大型貨櫃船設計，通常在橋墩周圍，會建造更堅固的橋墩或保護系統，以便吸收或轉移船舶碰撞的力道。但「弗朗西斯斯科特基大橋」於1977年竣工，當時的標準不同，船舶也小得多。

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