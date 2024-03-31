巴爾的摩塌橋｜供應透明度不足缺乏自我監管　肇因或涉受污染燃料

美國巴爾的摩貨船撞橋意外，造成6人死亡。涉事貨船達利號（MV Dali）被指在港口失去動力，因而失控撞橋釀成慘劇。事件帶出了一個可能的原因，也是船運業界長久以來的問題——受污染的燃料。



達利號在撞橋前曾發出求救訊號，指貨船失去動力無法控制。調查人員正從機件故障入手調查，他們其中一個調查的方向，是達利號正使用什麼樣的燃料。

船隻需要燃料航行，美國NBC新聞透過船舶遠程跟蹤與識別系統（LRIT）分析，達利號在2月6日及9日分別在中國漳州港和舟山市加油，並在2月20日在韓國釜山再次加油，之後就開始航行前往美國。在途中通過巴拿馬運河及抵達美國時，都沒有顯示有加油的報告。

圖為2024年3月29日，美國巴爾的摩弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）被撞至崩坍，涉事貨輪達利號停在事故現場。（Reuters）

報道引述專家表示，達利號應該燃料不足，從韓國前往美國完全沒有加油並不合理，同時LRIT亦沒有顯示達利號接收了什麼燃料和來源。這顯示達利號可能在不知明地方加了油，及在中國與韓國加油時加了什麼樣的油。

燃料受到污染頗普遍

燃料的污染物可以是水，也可能是其他雜質。燃料若果受到污染，可以損害引擎，引擎一旦停擺船隻會失去動力。NBC報道，指燃料受到污染其實頗為普遍，是航運業界一個長久以來要面對的問題。一般外界很少聽道是因為在絕大部份情況下，船舶引擎停擺都會在公海發生，只要修理好就能繼續航行。

紐約海事律師、前美國商船和工程官員鮑爾（James Power）表示，行業缺乏自我監管機制，無法在燃料售出、裝載使用之前進行質量檢測，會造成如此結果可以預見。

圖為2024年3月29日，巴爾的摩塌橋，顯示屏顯示着達利號的壓艙水和燃料油箱數據。（Reuters）

航運燃料品質受到《國際防止船舶污染公約》（MARPOL）監管，公約規定燃料不應含有有害的添加劑或化學廢物。但位於侯斯頓的FuelTrust公司執行主席阿爾諾（Jonathan Arneault）表示，公約中對事故的定義是指會對「安全或環境造成傷害或風險」，如果船舶未達到這一門檻，就不會通告，因此成員國往往沒有提交任何報告。

阿爾諾表示，船舶的燃料供應鏈欠缺透明度，很少有國家對燃料管理有強而有力的法律。燃料污染通常是無意的，但也有一些不誠實的燃料供應商用廉價物質稀釋產品，以增加供應賺取利潤。

阿爾諾表示，媒體會關注的燃料受污染事件僅佔實際發生事件的一小部分。據他從船隊經理那獲得的資料數據，2023年有超過120宗類類案例，2022年更有460宗。

「在過去的50多年裡，船運行業容忍了小的損失，甚至容忍了小規模的欺詐，因為他們認為這些問題微不足道，不值得擔心。但過去5年已經向我們證明，即使是這些小問題也可能帶來巨大風險和成本。」