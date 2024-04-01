土耳其通脹高達70%　選民用選票懲罰埃爾多安政府

土耳其反對黨共和人民黨（CHP）支持者3月31晚聚集在伊斯坦布堡一個廣場，慶祝伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）成功連任市長，重演2019年里程碑式的勝利。這對現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）率領的執政黨造成第二次的打擊。



部份地方選舉結果顯示，由於近70%的通脹率和土耳其貨幣兌美元匯率崩潰，選民對政府的支持減弱。廣場內數萬人點燃火把並揮舞土耳其國旗。

執政的正義與發展黨（AKP）不僅無法奪回經濟大城伊斯坦堡與首都安卡拉，甚至在一些傳統據點城鎮也面臨失守的風險。

「AKP首次輸得這麼多」

19歲的大學生埃爾瑟茲（Ege Ersoz）在薩拉查內廣場（Sarachane square，暫譯）告訴法媒記者：「土耳其人民睜開了眼睛，把票投給那些關心土耳其經濟、青年教育和未來的候選人。」

「這只是個開始。這是AKP第一次輸得這麼多。上帝保佑，這（個勢頭）將在即將到來的選舉中繼續下去。」

這名19歲的大學生承認，這場勝利已經等了很久了。他補充道： 「但一旦扭虧為盈，就會獲利」。

他說：「我們在這次選舉中對正義與發展黨造成最大的打擊。我希望我們能看到正義與發展黨在土耳其徹底失敗並被趕下台。」

土耳其地方選舉：圖為2024年3月30日，總統埃爾多安向支持者發表講話。（Reuters）

「土耳其是世俗」 促總統下台

在廣場大批群眾高叫口號，「土耳其是世俗的，並將繼續世俗」和「塔伊普（埃爾多安的名字），辭職！」

47歲的烏盧奧賈克（Arzu Uluocak）表示，選舉結果相當於選民對國家不斷惡化的經濟狀況的抗議。

「在這次選舉中，人們向政府猛烈抨擊它，」她說，「物價每天都在飛漲，人們陷入水深火熱之中。」

對帕拉索格魯（Esra Palasoglu）而言，這只是選民「覺醒」的開始。

她說：「這就是我們所說的民主，蒙着面的和不蒙面的，右翼的和左翼的，他們都覺醒了，給埃爾多安政府上了一課。」

「美好的日子即將到來」，裹着土耳其國旗的20歲學生居內什（ Gurkay Gunes）說道。「當反對派控制整個土耳其時，土耳其將變得更加美麗。」

2024年3月30日，土耳其伊斯坦堡地方選舉前的集會上，尋求連任的市長候選人、反對黨共和人民黨籍的伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）在台上摘下領帶。（Reuters）

伊馬莫格魯的聲音沙啞，經過漫長而激烈的競選後明顯感到疲倦，但聽起來很樂觀。

伊馬莫格魯說「沒有噓聲。我們會討論這一切，」他補充道，「這次選舉之後，我正在思考我們的人民向我們的競爭對手、政府和總統先生發出的訊息。」

他說：「伊斯坦堡已開始一個新時代。不會有黨派之爭。他說：「明天是我們國家新的春天，我們將呼吸和平、民主和團結的空氣。」