土耳其地方選舉反對黨大勝　埃爾多安承認失利

土耳其3月31日舉行全國地方選舉，主要反對黨成功控制多個主要選區，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）承認選舉失利，表示會就結果反省，強調這不是終結而是轉捩點。



土耳其選舉各地點票率已達80%，包括伊斯坦堡、安卡拉已幾乎肯定由主要反對黨共和人民黨（CHP）勝出。

土耳其安納杜魯新聞社（AA）報道，CHP在81個省中，取得36個市政府勝利。CHP在全國範圍取得37%的選票，與埃爾多安領導的執政的正義和發展黨（AKP）36%差不多，這是自埃爾多安上任以來，CHP在選舉中取得的最大勝利。

埃爾多安4月1日在安卡拉向支持者發表講話時承認，選舉結果並未有達到預期結果，將會就選舉結果進行反省。埃爾多安強調選舉不是終點，而是轉捩點。

在另一邊廂，CHP領袖厄澤爾（Ozgur Ozel）對支持者表示，選民決定改變土耳其22年的局面，為國家政治開啟新的一頁。