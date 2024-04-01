旅日最年長大熊貓「旦旦」神戶離世　終年28歲

日本神戶市立王子動物園4月1日表示，旅日大熊貓「旦旦」在3月31日晚上離世，終年28歲，相等於人類的80多歲。「旦旦」生前是日本國內最年長的熊貓，牠因為疫情及疾病等問題而無法返回中國。



《神戶新聞》報道，園方指，「旦旦」的病情在3月15日惡化，到了31日更出現心臟停止。當局雖然為「旦旦」進行心肺復甦，惟最終返魂乏術。

「旦旦」在1995年9月出生於四川卧龍大熊貓繁殖基地，並在2000年7月作為中日共同繁殖飼養研究，以及鼓舞阪神淡路大地震災民，與雄性的熊貓「興興」一同送到神戶的王子動物園。

「旦旦」在動物園期間，曾誕下第二代的「興興」，而在2008年亦誕下新生命，惟小熊貓在三天後死亡。而第二代的「興興」在2010年突然離世後，「旦旦」就成為園內唯一的熊貓。

「旦旦」的租約原本在2020年7月約滿，不過受到疫情影響，到四川的直航航班停飛，因此繼續留在神戶。到了2021年4月，當局為「旦旦」檢查時，發現對方患上心臟病，牠之後需要接受治療，並在2022年3月起暫停對外展示。

報道提到，截至去年底，中日雙方曾五度延長「旦旦」的租約，牠原定繼續留在日本，直到今年底為止。