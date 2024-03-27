旅韓熊貓福寶4月3日回國　搭超特別零震動專車　運送計劃「寵粉」

旅韓大熊貓「福寶」4月初將被送回中國，運送計劃3月27日公開。



韓國主題遊樂場愛寶樂園3月27日在其網站和社交賬號等公開計劃，屆時「福寶」會被安排登上運送車輛，專車4月3日上午10時40分從樂園內熊貓世界開往仁川國際機場。

用於運送「福寶」的車輛是用於輸送半導體的「無震動」特殊車輛。專車將從熊貓世界到玫瑰園一帶緩行，粉絲們將可夾道歡送，只是他們無法看見車內的「福寶」。

韓國愛寶樂園在社交媒體X賬號發布運送「福寶」返回中國的計劃，帖文稱人們雖不能親眼看到車內的「福寶」，請大家多多支持牠：

運送車輛抵達仁川機場後，「福寶」將被安置到中國的包機起程。抵達中國後，「福寶」將被送往位於四川省的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。韓國飼養員將一同搭乘這班包機，護送「福寶」回國後再返回韓國。

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規定，中國向外國贈送的大熊貓須在其滿4週歲之前回國。

福寶3月3日最後一次在當地主題公園與公眾見面，據韓媒3日報道，連日都有大批粉絲進園向福寶道別，部份人早在凌晨3時就到園外排隊，也有人要輪候逾6小時才能進場，情況誇張。

韓國《亞洲日報》3日報道，大量民眾冒寒排隊，入場時間曾長達400分鐘，即超過6個半小時。每名遊客的觀看時間則限制在5分鐘。

一些網民發布的圖片也顯示，現場顯示牌寫上的預計輪候時間達到380分鐘，同樣超過6小時。

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中國國家主席習近平2016年3月向韓方贈送大熊貓愛寶和樂寶，之後在2020年7月20日，兩隻熊貓誕下福寶，出生時體重僅197克，如今則超過100公斤。

據韓聯社指，福寶是在韓國出生的首隻熊貓，廣受當地民眾喜愛，並獲得「龍仁福氏」、「福公主」、「福墩墩」等可愛花名。

據福寶居住的愛寶樂園介紹，從2021年1月至今年2月，愛寶樂園熊貓樂園的訪客共達540萬人，周邊產品銷量達270萬件。

2023年7月福寶生日時，愛寶樂園與電子商務平台合辦活動，招聘為福寶準備生日禮物和食物的臨時職員，結果逾1.3萬人應徵，僅錄取3人，意味逾4,500人爭奪一個職位。

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