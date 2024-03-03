旅韓熊貓「福寶」返中國在即　韓國民眾為告別5分鐘排隊逾6小時

旅韓大熊貓「福寶」4月初將返回中國，3月3日最後一次在當地主題公園與公眾見面，據韓媒3日報道，連日來都有大批粉絲進園向福寶道別，部份人早在凌晨3時就到園外排隊，也有人要輪候逾6小時才能進場，情況誇張。



韓國《亞洲日報》3日報道，大量民眾不顧寒冷前往排隊，入場時間曾長達400分鐘，即超過6個半小時。每名遊客的觀看時間則限制在5分鐘。

一些網民發布的圖片也顯示，現場顯示牌寫上的預計輪候時間達到380分鐘，同樣超過6小時。

福寶會在4月初返回中國，入住四川省中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地。

中國國家主席習近平2016年3月向韓方贈送大熊貓愛寶和樂寶，之後在2020年7月20日，兩隻熊貓誕下福寶，出生時體重僅197克，如今則超過100公斤。

據韓聯社指，福寶是在韓國出生的首隻熊貓，廣受當地民眾喜愛，並獲得「龍仁福氏」、「福公主」、「福墩墩」等可愛花名。

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據福寶居住的愛寶樂園介紹，從2021年1月至今年2月，愛寶樂園熊貓樂園的訪客共達540萬人，周邊產品銷量達270萬件。

2023年7月福寶生日時，愛寶樂園與電子商務平台合辦活動，招聘為福寶準備生日禮物和食物的臨時職員，結果逾1.3萬人應徵，僅錄取3人，意味逾4,500人爭奪一個職位。

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