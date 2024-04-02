美媒：拜登政府料批對以色列180億美元軍售案　包括50架F-15戰機

美媒報道，拜登政府料將批准向以色列出售多達50架F-15戰機、彈藥等武器，交易預計超過180億美元。將成為新一輪以巴衝突爆發以來，美國對以色列最大一筆軍售。

路透社消息稱，美國是於去年1月收到請求，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）上周到訪華府時，再度要求美國加快出售。

美媒報道，拜登政府已於今年1月底非正式通報國會，向眾議院外交事務委員會、參議院外交關係委員會報告此宗軍售，讓議員有時間審查細節並提出問題。消息指出，兩個委員會料將開綠燈。

報道指出，與彈藥不同，F-15需要從頭開始製造，可能需要4至5年內才能交付給以色列。

消息人士稱，自去年10月以來，美國已向以色列進行超過100筆軍售，大部份金額都低於需要通知國會的門檻。其中，拜登政府上星期還悄悄授權向以色列出售F-35戰機。該出售也不需要通知國會，因為早已於2008年知會。