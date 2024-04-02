與沙利文等官員視象討論進攻拉法　以色列：同意考量美方憂慮

美國和以色列高級官員4月1日舉行視象會議，就以色列準備對加沙南部拉法（Rafah）展開地面攻勢進行討論，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）領導美方代表，提出總統拜登（Joe Biden）政府的替代方案。雙方開會約2.5小時後發聲明稱，就相關議題進行了建設性接觸，一致同意以擊敗哈馬斯為目標，以色列官員同意考慮美國對以方行動的憂慮，在與專家討論後，兩國官員最快下週進行後續會談。



路透社引述美國官員稱，沙利文、白宮國家安全副顧問芬納（Jon Finer），以及中東特使麥格克（Brett McGurk）等美國代表，提出了替代方案，以保護拉法平民。消息人士稱，沒有跡象表明雙方已達成任何協議，也不清楚雙方有否縮窄分歧。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）此前表示，美國關注在拉法的重大軍事行動，認為對超過100萬名流離失所的巴勒斯坦平民來說，拉法是最後一個相對安全的避難所。如果以色列要推進軍事行動，美方必須了解他們將如何推進。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

美國上周在聯合國投下棄權票，令要求加沙停火的決議得以通過。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）明顯不滿，取消原定上周訪美的以色列代表團，令兩國關係進一步緊張。不過，以方兩天後要求白宮重新安排會議。

路透社此前引述知情官員透露，以色列則派出國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）、戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）、以軍和情報部門高層等今次出席。