蘇格蘭新仇恨法生效　JK羅琳批言論信仰自由終結：若犯法可拘捕我

蘇格蘭新版《仇恨犯罪法》4月1日生效，就針對跨性別、性取向相異等人士的歧視行為設立新罪行。被控「仇恨犯罪」的《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳（J.K. Rowling）同日批評新法稱，一旦禁止準確描述生理性別，蘇格蘭的言論和信仰自由將會結束。



新法於2021年獲蘇格蘭議會通過，當中規定個人若針對年齡、殘疾、宗教、性取向、跨性別或雙性別身份人士，傳播或作出「可被合理認為具有威脅或侮辱性」的訊息或行為，意圖散播仇恨，最高即可判監7年。

羅琳1日在社交平台X上稱，「無論（他們）如何厭女或機會主義，蘇格蘭議員似乎更重視男性表達女性觀念時的感受，多於真正婦女和女童的權利與自由。」

她表示，「除非容許我們『稱男人為男人』（call a man a man），否則不可能準確描述或解決針對婦女和女童施展暴力與性暴力的情況，也不可能解決當前對婦女和女童權利的侵犯。」

她又指，警方若認為她犯法，可以將她逮捕。

JK羅琳過去曾以男性稱呼兩名自稱是跨性別者的性罪犯，以及跨性別活動人士等。英國首名跨性別新聞主播威洛比（India Willoughby）4日報案，指控羅琳在社交平台的評論涉及「仇恨犯罪」。羅琳否認指控稱，對性別問題持批評觀點，並不等同犯罪。