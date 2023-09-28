Michael Gambon逝世終年82歲　《哈利波特》校長鄧不利多一角經典

英國籍兼愛爾蘭籍演員Michael Gambon於9月28日逝世，終年82歲。他的經典角色包括《哈利波特》（Harry Potter）系列電影內的校長鄧不利多（Albus Dumbledore）。



Michael Gambon的妻子及兒子發聲明表示：「我們悲痛地宣布Ｍichael Gambon爵士去世。」

聲明指Michael Gambon因肺炎在醫院平靜地去世，他的妻子安妮和兒子弗格斯在他的床邊。

他參演過的知名電影包括《哈利波特》系列、《皇上無話兒》（The King's Speech）、《高斯福大宅謀殺案》（Gosford Park）等。他在《皇上無話兒》內飾演英王喬治五世，即男主角的父親。

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「第二代」鄧不利多教授

Michael Gambon是「第二代」的鄧不利多教授，愛爾蘭傳奇演員Richard Harris是「第一代」鄧不利多，出演《哈利波特：神秘的魔法石》 ，但他在2002年《哈利波特：消失的密室》拍攝結束後不幸過世。隨後，鄧不利多一角由Michael Gambon取代飾演，他合共在6集的《哈利波特》系列電影內演出。

《哈利波特》系列內另一知名演員、飾演半巨人海格（Rubeus Hagrid）的演員Robbie Coltrane於2022年10月離世，終年72歲。

Ｍichael Gambon生於1940年10月，他在60多年前開始演藝生涯，是皇家國家劇院（Royal National Theatre）初代成員之一。

他也因在英國電視台ITV的連續劇《Maigret》中飾演法國偵探 Jules Maigret以及主演英國廣播公司（BBC）電視劇The Singing Detective（歌唱偵探，暫譯）而聞名。