英國跨性別新聞主播報案　指控《哈利波特》作者JK羅琳仇恨犯罪

英國警方3月7日證實，英國首位跨性別新聞主播威洛比 (India Willoughby) 4日報案，指《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳（J.K. Rowling）在社交平台的評論涉及「仇恨犯罪」，正等待向報案人進一步了解。已非首次被指「恐跨」的羅琳否認指控，稱對性別問題持批評觀點並不等於犯罪。



威洛比6日接受媒體採訪時稱，已向諾桑比亞（Northumbria）警方舉報，指羅琳的言論涉仇恨犯罪。威洛比表示，她已獲法律承認為女性， 其護照等文件亦標示為女性，但羅琳堅持以男性稱呼，並在社交平台取笑她，她認為是性別歧視，且非常具冒犯性。

根據皇家檢控署（Crown Prosecution Service）規定，對跨性別身份持有敵意，可視為仇恨犯罪進行起訴。

羅琳則反稱，威洛比過去幾年的糾纏行為，已達到被視為騷擾的法律門檻，並指對方是「男性自戀者」的典型例子。

羅琳已非首次被指歧視跨性別者，甚至已被標籤為「恐懼跨性別人士」。她曾指「有月經才是女人」， 引起飾演「哈利」的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）等荷里活藝人批評。