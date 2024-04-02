法國外長訪京　李強：希望中法可以在多方面加強合作

法國外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）繼續訪華行程，並在4月1日到北京人民大會堂與國務院總理李強會面，討論兩國關係。



中國外交部刊登兩人會面的內容，李強表示，中法關係長期走在中國同西方大國關係前列，不僅造福兩國人民，也對世界產生深遠影響。今年是中法建交60周年，國家主席習近平主席與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）互致賀電，一致同意推動兩國關係進一步發展。

李強表示，中方願與法方一同落實兩國元首重要共識，加強各層級交往，弘揚傳統友誼，增加互利合作，增進相互理解，堅定不移推進雙邊關係，以中法關係的穩定性促進兩國更好發展，並通過加強多邊協作，為世界發展注入更多確定性。

他指出，中法經濟有較強的互補優勢，利益契合點多。中方始終視法方為優先合作夥伴，願同法方在加強傳統合作的同時，深入挖掘綠色能源、科技創新、先進製造、人工智能、數字經濟等領域合作潛力，更好實現互利共贏。

李強稱，中方希望法方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境，同時積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則，通過協商妥善解決雙方關切。不合作、不發展才是最大的風險。中法同為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方加強多邊協作，為推動解決國際熱點問題、完善全球治理作出積極貢獻。

塞茹爾內表示，法中關係對兩國和世界都具有重要影響。法方堅持獨立自主，反對陣營對抗、「脫鈎斷鏈」，堅定奉行一個中國政策，並願與中方一同以慶祝法中建交60周年為契機，落實兩國元首共識，加深經貿、環保、人工智能、人文等領域交流合作，攜手應對全球性挑戰，推動法中全面戰略夥伴關係進一步深入發展。