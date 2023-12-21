美媒：北京要求拜登「拜習會」後發聲明反台獨　白宮拒絕

美國全國廣播公司（NBC News）12月21引述3名美國前任和現任官員稱，11月「習拜會」舉行前，北京曾要求拜登會後公開發聲明，稱美國支持中國與台灣和平統一的目標，以及不支持台獨，但白宮方面拒絕北京的要求。



三名美國官員稱，中國國家主席習近平在三藩市的會面中直言不諱地向拜登說，北京將會統一台灣，但時間未決定。

這些官員也指出，習近平在有十多名美中官員參與的會議上向拜登說，中方首選是和平收回台灣，而不是透過武力。

據2名現任和1名前任官員透露，習近平還引用美國軍方領袖的公開預測，即他們指習近平計劃2025年或2027年攻台，但他並告訴拜登，他們的說法是錯的，因他沒有設定時間表。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕就上述說法評論。

2023年11月15日，中國國家主席習近平來到費羅麗莊園，美國總統拜登（Joe Biden）在場迎接。兩人在莊園門前停留，供在場媒體記者拍照。（Reuters）

NBC稱，這些官員「爆料」提供有關「習拜會」的未被報道的細節。熟悉此事的官員稱，習近平在會面中直言不諱、坦率，但不具對抗性。

美國官員稱，習近平也就候選人人選表示關切，也談到美國對台影響。

一名美國官員稱，當拜登要求中國尊重台選舉進程時，習近平回應稱，和平「好是好」，但中國最終需要尋求解決方案。

峰會結束後，拜登重申美國的長期政策：「我們維持『一個中國』政策的共識，」他補充道，「我不會改變這一點。這不會改變。」