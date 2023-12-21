美媒稱習近平「習拜會」當面警告拜登：北京將統一台灣

美國全國廣播公司（NBC）12月20日引述3名美國前任和現任官員稱，中國國家主席習近平11月14日至17日赴美出席中美元首會晤，他在會面中直言不諱地向美國總統拜登（Joe Biden）說，北京將會統一台灣，但時間未決定。



NBC這個12月20日的報道以《習近平在峰會（舉行）期間警告拜登，北京將實現台灣與中國的統一》（Xi warned Biden during summit that Beijing will reunify Taiwan with China）為題。小題是「這位中國領導人在三藩市的發言引起美國官員的注意，因它是在旨在緩解緊張局勢的會議上發表的」。

這些美國官員指出，習近平在有十多名美中官員參與的會議上向拜登說，中方首選是和平收取台灣，而不是透過武力。

據2名現任和1名前任官員透露，習近平還引用美國軍方領袖的公開預測，即他們指習近平計劃2025年或2027年攻台，但他並告訴拜登，他們的說法是錯的，因他沒有設定時間表。

2023年11月15日，中國國家主席習近平來到費羅麗莊園，美國總統拜登（Joe Biden）在場迎接。兩人在莊園門前停留，供在場媒體記者拍照。（Reuters）

美國官員稱，習近平也就台候選人人選表示關切，也談到美國對台影響。

一名美國官員稱，當拜登要求中國尊重台選舉進程時，習近平回應稱，和平「好是好」，但中國最終需要尋求解決方案。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕就上述說法評論。

習拜會：2023年11月15日，中國國家主席習近平率領中方代表團到費羅麗莊園，與美國總統拜登（Joe Biden）及高級官員舉行會議。（Reuters）

NBC稱，這些官員「爆料」提供有關「習拜會」的未被報道的細節。熟悉此事的官員稱，習近平在會面中直言不諱、坦率，但不具對抗性。

NBC引述一位了解這場對話的美國官員稱：「他的語言與他平常所說的沒有什麼不同。他對台灣一向強硬。他的立場一直很強硬。」

在2022年10月中國共產黨第二十次全國代表大會舉行期間，習近平稱如台灣在外國支持下宣布獨立，中國將對其進行軍事打擊。習近平如今在「習拜會」上說，武力威脅「只針對外部勢力的干涉以及少數尋求台獨的分裂分子」。

除此之外，這美國電視台在報道中指出，「習拜會」舉行前，北京曾要求拜登會後公開發聲明，稱美國支持中國與台灣和平統一的目標，以及不支持台獨，但白宮方面拒絕北京的要求。

峰會結束後，拜登重申美國的長期政策：「我們維持『一個中國』政策的共識，」他補充道，「我不會改變這一點。這不會改變。」