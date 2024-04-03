駐敘利亞大使館建築遭以色列襲擊　專家：伊朗報復手段有這些

撰文：洪怡霖
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以色列4月1日對伊朗駐敘利亞大使館發動空襲，7人死亡。伊朗一直以來都在地區事務中扮演舉足輕重的角色，並以其強硬的外交政策而聞名。對於伊朗會如何回應這樣的攻擊，答案並不簡單。

伊朗駐敘利亞大使阿克巴里表示，伊朗將「以同等規模和嚴厲程度」對這次襲擊進行報復。

上海外國語大學中東研究所教授范鴻達認為，伊朗一定會對以色列的行動進行報復，「對於自己的外交設施被襲擊，如果伊朗不做出有效反應，其地區角色將受到嚴重損害，而且現在也有一個比較有利的國際環境來報復攻擊以色列。」

范鴻達覺得，以色列在其佔領的巴勒斯坦土地上的一些設施、特別是一些非法設施，有可能成為被報復的目標。

在上海外國語大學中東研究所研究員鈕松看來，伊朗和以色列正面爆發衝突的可能性不大，過去幾年，以色列打擊敘利亞境內伊朗相關目標或暗殺伊朗軍事人員之後，伊朗儘管「聲勢浩大」，但並沒有直接與以色列爆發衝突，更多情況下是透過間接手段，例如支持也門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨或哈馬斯加大對以色列的襲擾。

西北大學中東研究所副教授王晉也認為，伊朗可能會支持真主黨、胡塞武裝對以色列境內的一些目標進行攻擊，或攻擊以色列海外目標，如駐外機構等，「但總體來說，我認為伊朗並不願意衝突升級，因為這無益於伊朗的國家利益。從過去幾年的情況來看，美國和以色列襲擊伊朗目標或相關人物後，伊朗大體上保持隱忍的態度。」

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